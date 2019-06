On a tendance à être surpris lorsque je dis que je viens du moyen orient. J’ai un peu de mal à parler de moi comme d’une femme de couleur, bien que ce soit le cas. Je me souviens avoir eu une discussion avec une personne qui me disait que je ne pouvais pas dire que j'étais une femme de couleur, car ce n’est pas comme ça que le monde me voit et me traite ; si le monde te traite comme une personne blanche, c’est ce que tu es. J’ai répondu en disant que je comprenais, mais comment pouvait-on définir pour quelqu’un d’autre son identité ? C’est vraiment délicat. Je pense que si je me présente comme une femme de couleur, ça risque d’en énerver plus d’un. Mais ce n’est pas si simple quand on considère que je suis aussi queer. À l’occasion du Shabbat, j’assiste une fois par mois à un diner séfarade queer. Ces personnes sont vraiment géniales, et je me sens vraiment bienvenue là-bas. Mais comme je ne me considère pas comme entièrement gay, je me pose beaucoup de questions. Je trouve parfois que c'est compliqué de savoir dans quelle case on rentre. Une des personnes qui vient aux diners vient de la Jamaïque et je trouve vraiment passionnant d’apprendre à connaitre les cultures étrangères. »