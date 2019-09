Être croyant et transgenre : pas forcément une contradiction

C’est vers 25 ans que j’ai entendu parler de la théologie de la libération. La théorie de la libération, c’est l’idée que Dieu aime toutes ses Créations, et que donc il s’adresse à tout le monde. Ca veut dire aussi qu’il devait y avoir une mention sur nous, dans les Textes. C’est ce qui m’a poussé à aller vers d’autres textes. L’un de mes textes préférés - qu’on retrouve d’ailleurs dans la Bible et le Coran - est celle de Joseph dans la Genèse - ou Yusuf pour les musulmans. Il peut être lu comme l’histoire d’un personnage qui fait des rêves prophétiques, mais aussi comme celle de quelqu’un de non-conformiste, voire même qui refuse le genre binaire. Or, Joseph est perçu comme quelqu’un de bon, quelqu’un qui sauvera des dizaines de personnes de la famine et d’une mort certaine. C’est en relisant certains textes avec un oeil nouveau que j’ai retrouvé l’envie de me plonger dans la Bible ou le Coran. Ca m’a rendu plus critique aussi. J’en suis arrivé à me demander comment on avait pu me détourner de ces livres. J’ai eu envie de réclamer ce dont on m’avait possédé. Alors je me suis remis à prier et à faire de la théologie de mon côté. C’est là que j’ai compris que je pouvais non seulement être trans et croyant, mais que j’étais croyant quoiqu’il arrive et quoi qu’on en dise.