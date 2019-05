Le prophète a dit : « Parmi vous, il y aura des personnes qui ne connaitront par le jeûne que la faim et la soif. » Avec le Ramadan, il devient clair que nos besoins extérieurs jouent un rôle important dans notre vie de tous les jours. Mais après quelques jours de jeûne, on se rend compte que ces besoins deviennent de moins en moins importants. Je me rends compte qu’ils sont très simples à satisfaire. Ainsi, le Ramadan est un rappel que la vie repose sur bien plus que nos besoins matériels. Jeûner me rappelle que j’appartiens à une large communauté. Un lien unique se crée lorsque les musulmans partout dans le monde observent le jeûne au même moment, opérant les mêmes gestes au même instant.