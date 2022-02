Cette artiste crée des moulages corporels de victimes d’agressions sexuelles

Faire défiler la page de Waller, c'est bien plus que de regarder de l'art. C'est un regard brutalement honnête et intime sur la réalité de la survie aux abus. Vous y verrez des séquences d'expositions artistiques et des extraits de sa lecture du livre The Body Keeps the Score : Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma de Bessel van der Kolk. Elle a également élargi son projet en plâtrant d'autres parties du corps, telles que des bouches et des mains, pour signifier les multiples couches d'abus.