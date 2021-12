Le cuir de champignon est fabriqué à partir du mycélium, la partie végétative du champignon. Il est utilisé depuis la fin du XXe siècle par des artistes et des scientifiques, qui le cultivent à des fins créatives et médicinales. Si le cuir en PVC et en polyuréthane est largement utilisé comme alternative cruelty-free depuis une dizaine d'années, y compris dans la mode de luxe, ce matériau est rejeté par certains en raison de son impact sur l'environnement. La production de cuir synthétique libère des toxines nocives en raison de sa composante plastique , sa fabrication nécessite de grandes quantités d'eau, d'énergie et de produits chimiques, et il n'est pas biodégradable à la fin de son cycle de vie, ce qui signifie qu'il moisira dans les décharges longtemps après avoir été jeté. Depuis, des alternatives d'origine naturelle, notamment le cuir de champignon et de cactus, sont entrées dans la conversation. Outre Stella McCartney, des sociétés de biotechnologie telles que MycoWorks et Bolt Threads se sont associées à des marques comme Hermès, Lululemon et Adidas, ne serait-ce que l'année dernière, pour créer des collections de mycélium.