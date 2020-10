La durabilité et la mode sont un couple réputé pour ne jamais s'entendre ; leurs objectifs et idéaux sont souvent aux antipodes. Cette impasse est on ne peut plus évidente lorsqu'il s'agit du cuir : un matériau ancestral et prisé qui connaît simultanément une ascension fulgurante sur la scène des tendances tout en suscitant une vive controverse environnementale. Dans un camp, on retrouve l'argument selon lequel le cuir est un matériau naturellement durable qui doit être consommé de manière consciente et transmis aux générations futures tout en mettant à profit un sous-produit de l'industrie de la viande. De l'autre côté, on trouve l'argument éthique contre la cruauté envers les animaux et la défense du cuir végétalien - qui, malgré sa composition non-organique, est souvent chargé de matières synthétiques très polluantes. Cela soulève la question suivante : si le cuir d'origine animale est durable, alors peut-il aussi être éthique ? Et si un amoureux du cuir veut adopter un mode de vie vegan, sa seule option est-elle un substitut du polyuréthane nuisible à l'environnement ? "On pourrait en débattre jusqu'à épuisement sans parvenir à une conclusion", indique Lyndsey Butler, fondatrice de la marque de maroquinerie Veda, basée à New York. Ainsi, avec l'aide d'experts de l'industrie, nous avons décidé de nous plonger un peu plus profondément dans ce paradoxe de la mode consciente. Et, spoiler alert : même si nous n'arrivons pas à une résolution définitive, nous pouvons fournir un contexte qui, espérons-le, aidera les consommateurs à prendre une décision plus réfléchie pour l'avenir.