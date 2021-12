Votre horoscope du mois de décembre est là !

Le milieu du mois est marqué par des mouvements planétaires importants : le 13 décembre, la planète de l'action Mars entre en Sagittaire fougueux et le bavard Mercure entre en Capricorne pratique. La pleine lune en Gémeaux du 18 décembre ajoute de la confusion émotionnelle au mélange, et nous demande de faire confiance à notre intuition . La rétrograde de Vénus commence le 19 décembre et dure jusqu'au 29 janvier 2022, et la planète de l'amour et du plaisir restera en Capricorne pendant toute cette période. Ce déplacement à reculons se produit le même jour que le centaure Chiron termine sa promenade lunaire de cinq mois et demi en Bélier, et par conséquent, les quarante jours et nuits de la rétrograde de Vénus seront centrés sur la guérison des relations avec l'argent et les autres.