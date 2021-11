Quand faire confiance à votre instinct (et quand l’ignorer)

Stephanie, la trentaine, originaire de Brighton, me raconte comment, alors qu'elle voyageait en solitaire à travers l'Amérique, elle a discuté avec un homme dans un relais routier en Caroline du Nord du fait qu'elle n'avait pas accès à l'internet et qu'elle voulait envoyer des e-mails à sa famille et à ses amis. "Il m'a dit qu'il construisait des chalets non loin de là et qu'il avait accès à Internet. Il était assez âgé et avait l'air gentil, alors je ne me suis pas trop posé de questions : je l'ai suivi dans mon van le long de la route. Lorsqu'il s'est garé à côté d'une caravane isolée et qu'il est sorti de sa voiture, j'ai eu peur. Il n'y avait pas de chalets en vue."