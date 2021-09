Voici les 5 grandes tendances coloration de l’automne 2021

C'est pourquoi le mois de septembre est une période idéale pour prendre rendez-vous chez le coiffeur - et faire en sorte que vos cheveux reflètent votre énergie. Si les options pour votre coupe dépendent de votre type et de votre texture de cheveux, les tendances coloration sont plus faciles à définir. Cette saison sera haute en couleur, bien plus que les années précédentes.