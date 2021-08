Bloquer un·e ex sur les réseaux : bonne ou mauvaise idée ?

Sam, 26 ans (qui a également souhaité ne pas être identifiée), en sait quelque chose. "Je suis une bloqueuse en série et j'ai de profonds regrets vis-à-vis de mes ex et de mes amis", explique-t-elle, "et c'est un gros problème pour moi et un schéma récurrent. Je suis queer et j'ai eu quatre relations sérieuses avec des femmes et des personnes non binaires. À la fin de chacune d'entre elles, j'ai bloqué leur numéro et leur réseaux sociaux. Aucune de ces relations ne s'est mal terminée, mais j'ai juste senti que j'avais besoin de couper les ponts".