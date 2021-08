Votre horoscope du mois d’août est là !

Nous nous connecterons plus profondément avec nous-mêmes cet été. La nouvelle lune en Lion du 8 août nous donne l'occasion d'aligner nos vies sur des objectifs qui nous tiennent à cœur. Pendant ce temps, le curieux Mercure entre en Vierge analytique le 11 août, puis passe en Balance le 30 août. Ces deux transits mercuriens nous permettront de comprendre les questions sociales et personnelles à un niveau plus profond. Le 16 août, la sensuelle Vénus entre en Balance, l'un de ses signes préférés, et donne à votre vie amoureuse un éclat de bonheur. Les relations et l'argent prendront un autre tournant lorsque le révolutionnaire Uranus commencera son voyage rétrograde en Taureau le 19 août. Cette marche lunaire planétaire durera jusqu'au 18 janvier 2022, et pendant cette période, nous rechercherons l'aventure et le changement dans différentes parties de nos vies. La lune bleue saisonnière se produit le 22 août en Verseau. Nous serons cosmiquement incité·e·s à nous libérer du statu quo et des situations qui ont perdu leur éclat. Le Soleil entre également en Vierge le 22 août, terminant le mois sur une note raisonnable, pratique et logique qui se poursuivra en septembre.