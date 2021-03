Pour vous aider à vous renouveler avant le printemps, on a discuté avec quelques pros de la coloration qui nous ont aidées à définir les principales tendances du moment en matière de couleur. Bien que les mèches discrètes soient toujours de mise, ces concepts sont indéniablement plus cool et vous permettront de vous sentir bien dans vos cheveux, et c'est l'énergie optimiste que nous essayons de propager pour les mois de mars et avril. Découvrez l'inspiration qui correspond à votre humeur et à votre esthétique.