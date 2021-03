Moxie : une bande-son féministe digne du Riot Grrrls

Moxie, c'est l'histoire de filles qui prennent leur vie en main, qui unissent leurs forces, et donc naturellement, la bande-son est aussi pleine d'hymnes du mouvement riot grrrl du passé et du présent. "Rebel Girl" de Bikini Kill, une ode aux femmes qui gardent la tête haute, inspire pour la première fois Vivian à faire un magazine. Plus tard, The Linda Lindas, un véritable groupe de punk rock, se produisent pour Vivian et sa nouvelle bande d'ami·e·s. La mixtape de Moxie comprend également des reprises de Brandi Carlile et Lucy Dacus, d'autres classiques de Bikini Kill et des hymnes de girl power par Ebony Bones et Princess Nokia.