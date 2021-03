Netflix : 5 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Si vous avez regardé les Golden Globes dimanche dernier, vous avez peut-être remarqué quelques gribouillages sur les mains des animatrices Amy Poehler et Tina Fey. Ce petit message était un clin d'œil au nouveau film de Netflix, Moxie, qui a été présenté en début de semaine. Moxie - qui met en scène des personnalités comme Josie Totah et la star de After, Josephine Langford - raconte l'histoire d'un groupe fictif d'adolescentes qui entament une révolution dans leur lycée californien. Moxie est basé sur un roman de 2015 du même nom.