Ce qui caractérise le velours, c'est avant tout la sensation tactile. C'est le toucher doux et soyeux d'un somptueux velours qui vous fait dépenser la moitié de votre salaire de décembre dans une robe de soirée dont vous savez très bien que vous ne la porterez qu'une fois dans l'année - si tant est que vous la portiez. Mais la deuxième particularité (souvent moins appréciée) du velours, c'est son aspect brillant unique, et c'est en partie ce qui explique son apparition dans le nail-art festif (beaucoup plus abordable) qui prend Instagram d'assaut en cette fin d'année. Les ongles effet velours, une version 2.0 du vernis à paillettes ou métallisé traditionnels, se caractérisent par la façon dont la lumière se réfléchit sur les ongles, donnant l'illusion d'un fini velouté (mais avec un toucher lisse et non pelucheux).