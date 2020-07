Pour beaucoup, les plus beaux tatouages sont ceux qui se cantonnent à une palette de noir, de gris et d'autres couleurs neutres. Il existe toutefois une tendance en matière de tatouage qui pourrait bien changer la donne. Très populaires au Japon et en Corée du Sud, les tatouages style aquarelle (ou watercolor) sont à la fois délicats et vibrants - sans pour autant saturer la peau de pigments hyper colorés. La technique imite une peinture à l'aquarelle avec des couleurs qui ne débordent que très peu des lignes. C’est comme une interprétation sur la peau du "Sans titre" de Kandinsky ou du "Nature morte au pot bleu" de Paul Cézanne