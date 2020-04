De blonde à brune : mon relooking par le coiffeur de Kim Kardashian

Il y a quelque temps, avant la fermeture des salons pour ralentir la propagation du COVID-19, Cori Rosen a décidé qu'elle était prête pour un changement de couleur radical . La publiciste new-yorkaise était restée fidèle au balayage depuis son adolescence. Pour notre dernier épisode de notre série dédiée à la coiffure Hair Me Out, elle s'est donc rendue au salon DreamDry à New York pour revenir à ses racines - littéralement.