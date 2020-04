Astro : comment s’attaquer au ménage de printemps selon votre signe

Les jours sont de plus en plus longs, les oiseaux gazouillent et vous avez la serpillère qui vous démange. Les signes ne trompent pas : le printemps est arrivé — et avec lui le temps du changement. L'équinoxe de mars , a officiellement sonné le lancement de la saison du grand nettoyage de printemps. La seule question qui subsiste, c'est de savoir par où commencer.