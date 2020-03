Astro : place à la réflexion & au renouveau avec l’équinoxe de printemps

"[L'équinoxe de mars] est un moment très significatif dans de nombreuses cultures et pratiques, notamment pour les païens, les Wiccans et les astrologues. Ceci est en partie dû au fait que l'équinoxe est très révélateur des relations entre la Terre et le Soleil à cette époque de l'année", explique Narayana Montúfar, astrologue senior chez Astrology.com et Horoscope.com . "Après la fin de l'hiver, l'équinoxe marque le retour de la lumière qui amène des jours plus longs, de nouvelles récoltes, et une remise à zéro en termes de fertilité... Nous nous harmonisons à cette énergie et sortons de notre cocon pour planter les graines d'un nouveau départ". En d'autres termes, la saison d'hibernation est terminée.