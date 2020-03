On vous dit tout sur le piercing intime

La zone intime est de loin l'endroit le plus sensible pour se faire percer. Selon les pros, c'est aussi facile que de se percer les tétons , ou le nombril, ou même les oreilles, mais c'est une intervention qui demeure beaucoup plus mystérieuse. Même la simple évocation de celui-ci peut vous faire frissonner de peur - ou susciter votre intérêt. Vous en avez peut-être même un. Mais peu importe, si vous êtes en train de lire cet article, c'est que vous voulez certainement en savoir plus. Et c'est bien pour ça qu'on est là.