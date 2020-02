29 looks Instagram prêts-à-copier en février

Dès la semaine prochaine, le gratin de la mode prendra d'assaut New York (et Brooklyn) pour la Fashion Week de New York, mais il nous faudra encore patienter quelques semaines pour la Fashion Week de Paris. Une chose est sûre, c'est que les stars du street style nous réservent leurs looks les plus extravagants et on a hâte de les découvrir. Des manteaux au large col de (fausse) fourrure et des sacs à main extra-larges aux bob et aux collants imprimés. Après tout, si vous ne pouvez pas expérimenter avec votre style pendant le mois de la mode, quand le pourrez-vous ?

Pour être prêts quand la Fashion Week sera là, on a épluché les comptes Instagram de nos influenceuses préférées et on vous a rassemblé 29 looks prêts-à-copier en février. Un look pour chaque jour du mois.