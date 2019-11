Reportage : quand la beauté vient en aide aux sans-abris

« Notre marque part de l'idée que l'hygiène est être un droit de l'homme fondamental. Et de fait, qui irait contredire l'idée que prendre une douche peut redonner leur dignité à des sans-abris ? » demande Laura Fruitman, co-fondatrice et directrice générale de The Right To Shower. « En 2019, nous avons décidé de donner 100% de nos profits à des associations qui permettent l'accès à des douches mobiles sûres pour les sans abris ». Leur gamme de produit inclus des savons, gels douches et autres produits de douches qui coûtent entre 4,50 € et 8,10 €, et sont disponibles sur Whole Foods et Amazon.