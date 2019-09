La vérité, c’est que les talons peuvent nous rendre plus puissantes, mais aussi plus vulnérables. Ils nous ralentissent et peuvent même nous blesser. Ils nous élèvent tout comme ils nous invalident. Ils boostent notre ego mais nous rendent plus fragiles aussi. Là est tout le paradoxe. Comment nous font nous sentir les talons ? Mal à l’aise et inconfortables. Mais aussi sexy et féminine, même si on crie de l’intérieur. « Je me suis cassée la cheville dans des escarpins stilettos à 20 ans. Mais ça ne m’a pas arrêtée » nous dit Sophie, 28 ans. « J’adore les talons. J’adore l’allure qu’ils procurent, et je suis féministe pourtant. J’ai l’impression qu’ils complètent mon look mieux que n’importe quelle chaussure. Le problème, c’est quand il ne s’agit plus d’être belle. Les talons deviennent une corvée la minute où vous devez faire autre chose que vous tenir debout ou les jambes croisées. »