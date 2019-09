On avance jusqu’aux années 2000, époque ou les Kate Moss, Sienna Miller et co. portaient leurs ballerines avec des skinny jeans et des blouses en soie légères, et tout le monde remerciait les cieux pour cette tendance confortable qui remplaçait l'habituel talon de 12. Symbole d’un look sans effort et féminin, ce style est un peu tombé dans l’oubli quand la tendance de la basket, menée par Balenciaga, est arrivée sur le devant de la scène. Tout à coup, la ballerine n’était plus la seule option de chaussure plates et a fini au fond de nos placard pendant que d’autres styles régnaient en maitre – on pense notamment à la sandale trekking, la chaussure de randonnée et à la « dad sneaker ».