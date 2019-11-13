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Foundation that mimics your skin, fragrance that alters your mood, lipstick that never runs out: The future of beauty is here — and everyone is invited.
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Primer

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ANASTASIA BEVERLY HILLS

Dewy Set Setting Spray

It’s always mist o’clock somewhere — including your desk at 5 p.m., when the next best thing to a piña colada is a radiance-inducing refreshing spritz that smells like one.

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FIRST AID BEAUTY

Hello FAB Pores Be Gone Matte Primer with Fig Extract

Old-school photographers dabbed Vaseline on their lenses for a soft-focus effect; this primer blurs away pores for the same velvety finish without the mess.

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KINGDM COSMETICS

by Kush Queen Foto Blur The CBD Primer

A hydrating primer that makes skin so smooth, even, and glowy, we’d use it even if it wasn’t infused with the buzziest ingredient in beauty.

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Lipstick

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MAYBELLINE NEW YORK

SuperStay Ink Crayon

The everything-proof lip color beloved by porn stars, beauty editors, and celebrity makeup artists alike, now available in easier-than-ever stick form (with a built-in sharpener, to boot).

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TOM FORD

Lip Lacquer Luxe

This decadent liquid lipstick — in both vinyl and matte finishes — pairs perfectly with diamonds and the mirrored gown J. Lo wore to the 2019 Oscars.

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MAC COSMETICS

Powder Kiss Lipstick

MAC’s iconic black tube hasn’t changed since the ‘80s, but moisturizing powder pigments make the petal-soft formula inside the most modern matte we’ve tried.

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Concealer

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FENTY BEAUTY

Pro Filt'r Instant Retouch Concealer

Your Facetune skills might be approaching pro status, but you’ll be using the Smooth tool sparingly once you see the soft, full-coverage matte finish this weightless liquid provides.

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MARC JACOBS BEAUTY

Accomplice Concealer & Touch-Up Stick

If having flawless-looking skin is a crime, then lock us up — and charge this creamy does-it-all stick with aiding and abetting.

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L’ORÉAL PARIS

Infallible Full Wear Concealer

In this world, nothing can be said to be certain, except death, taxes, and the apocalypse-proof durability of this maximum-coverage concealer.

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Highlighter

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CHANEL

Baume Essentiel Multi-Use Glow Stick

Picture morning dew on a blade of grass, or when sunlight hits the ocean just so until it twinkles. This is that, except it’s Chanel, and you can put it on your face.

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KEVYN AUCOIN

Glass Glow Face

You could spend your days chugging water and perfecting a 10-step skin-care routine, or you could reach for this non-sticky gloss to create preternaturally dewy skin with zero effort.

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ILIA

Liquid Light Serum Highlighter

And the makeup gods said, let there be light; and there was, in the form of a silky liquid highlighter that blesses skin with a fresh, luminous glow.

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Eyeshadow

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SUPERGOOP!

Shimmershade

Sun protection can be sexy, especially when it’s seamlessly hidden inside your new favorite cream eyeshadow.

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KAJA

Moon Crystal Sparkling Eye Pigment

Add this crystal to your collection for intense, light-reflecting sparkle that doesn’t require monthly cleansing by moonlight.

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ESSENCE

Melted Chrome Eyeshadow

Finding the perfect eyeshadow can feel like panning for gold, but these unbelievably creamy powders have all the dazzle of a precious metal at a not-so-precious price.

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Base

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UOMA

Say What?! Foundation

When you asked for more inclusive foundation, Uoma earned extra credit with 51 shades catering to the individual skin-care needs of different complexions.

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ARRIVE

Skin Boost

This lightweight, buildable tinted moisturizer-but-better does for your face what a fresh pair of Adidas does for your running splits.

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FLESH

Pure Flesh Liquid Foundation

It’s not enough to just create the illusion of soft, clear skin: This silky foundation contains aloe, glycerin, and sodium hyaluronate to keep it that way.

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Mascara

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PAT MCGRATH LABS

FetishEYES Mascara

Leave it to Mother to create a mascara that gives you the long, fluttery lashes your real genetics didn’t, complete with conditioning peptides to strengthen them over time.

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WANDER BEAUTY

Mile High Club Volume and Length Mascara

Meet this mascara in the bathroom for lashes so lush and voluminous, nobody will ever know you’re faking it.

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MILK MAKEUP

Kush Waterproof Mascara

So what if the forecast calls for rain the night you’re seeing Dead & Company? The unique heart-shaped fibers in this formula ensure nothing can ruin your chronically good lash days.

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Black Eyeliner

PHYSICIANS FORMULA

Eye Booster Waterproof Ultra-Fine Eyeliner

If you like your liner black (like, really black), reach for this quick-dry pen for pigment so rich and inky it’d make an octopus jealous.

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SEPHORA COLLECTION

Hot Line Brush Tip Liquid Liner

For maximum precision, true opacity, and a brush-tip applicator that makes getting smooth lines and crisp flicks almost too easy, call 1-800-CAT-EYE today.

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BENEFIT COSMETICS

Roller Liner Eyeliner

This waterproof formula dries down matte and stays put for hours and hours, so you can go from desk to all-night roller disco just like that.

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Brow Product

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HOURGLASS COSMETICS

Arch Brow Micro Sculpting Pencil

Whoever said bigger is better clearly never tried this long-wear brow pencil: The razor-thin tip creates the finest, most convincingly hair-like strokes.

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THRIVE CAUSEMETICS

Instant Brow Fix Semi-Permanent Eyebrow Gel

Beyond the instant gratification of fuller, thicker-looking brows, this gel promises to tint and define for more than 24 hours, which is approximately forever in brow years.

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NYX PROFESSIONAL MAKEUP

Fill & Fluff Eyebrow Pomade Pencil

This pomade pencil broke the wheel by replacing the traditional spoolie with a mini paddle brush, so you can achieve Khaleesi-level brow boldness (without the godawful ending).

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Beauty Innovator Awards '19
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WRITTEN & EDITED BY RACHEL KRAUSE; DIRECTED BY CAT QUINN; PRODUCED BY SARAH FILIPPI; DESIGNED BY ANDREINA CARRILLO & EVELYN ZHANG

PHOTOGRAPHS AND VIDEO BY FIONAYEDUARDO; STYLED BY ELLA CEPEDA; SET DESIGN BY TAYLOR HORNE AT MHS ARTISTS; MAKEUP BY JENNY SAUCEDA; HAIR BY EROL KARADAG; NAILS BY SARAH NGUYEN AT WALTER SCHUPFER MANAGEMENT; MODELED BY ANIMA AGYEMAN; MODELED BY DAPHNE VARGAS AT OFFSHORE AGENCY; MODELED BY TEF GORRIN AT OFFSHORE AGENCY

OPENER, TEF: PH5 SWEATER. LIPSTICK, DAPHNE: JENNIFER FISHER HAYWIRE SLICE EARRINGS, $495, AVAILABLE AT JENNIFERFISHERJEWELRY.COM. HIGHLIGHTER, ANIMA: KKCO TRANSPARENT KNIT, $75, AVAILABLE AT KKCOSTUDIO.COM; JENNIFER FISHER GLOBE RING, $325, AVAILABLE AT JENNIFERFISHERJEWELRY.COM; JENNIFER FISHER SAMIRA CHOKER, $325, AVAILABLE AT JENNIFERFISHERJEWELRY.COM.