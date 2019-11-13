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Foundation that mimics your skin, fragrance that alters your mood, lipstick that never runs out: The future of beauty is here — and everyone is invited.
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Body

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NÉCESSAIRE

The Body Lotion

Fragrance-free and fast-absorbing, this vitamin-rich lotion is both plain and fundamentally perfect, like the best freshly-churned vanilla ice cream on earth.

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THE RIGHT TO SHOWER

Head to Toe Cleanser in Joy: Tangerine + Honeysuckle

The bright, sweet citrus scent isn’t the only reason this body wash sparks joy: All profits go toward mobile shower initiatives for people experiencing homelessness.

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INDIE LEE

I-Recover Mind & Body Gel

Aches, pains, and Susan from finance are no match for this transcendent gel, which uses arnica, lavender, and eucalyptus to soothe sore muscles and the part of you that wants to pull an Office Space.

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Nails

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TENOVERTEN

Rose Polish Remover

Because why use any other nail polish remover when you can use one that’s non-toxic, cruelty-free, nourishing instead of stripping, and smells like literal roses?

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OLIVE & JUNE

The Poppy

Here’s something you didn’t know you needed: an ergonomically-designed grip that attaches to any polish bottle to make your at-home manis as easy-breezy as they should be.

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ZOYA

Naked Manicure Gelie-Cure System

No nail is too busted, no peeling too severe, to be improved by this game-changing gel corrective system, which heals, strengthens, and keeps nails shiny for weeks.

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Perfume

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GUCCI

Mémoire d’Une Odeur

This genderless fragrance is special and strange, with notes of musk, Roman chamomile, earthy woods, and a salty sea breeze blowing through Harry Styles’ magnificent hair.

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ARIANA GRANDE

Thank U Next

We’re so fuckin’ grateful for this creamy, coconut-y fragrance, which taught us that pear, raspberry, and rose smell heavenly when paired with sugar and musk.

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THE NUE CO.

Functional Fragrance

Kind of like how a whiff of your ex’s cologne makes you roll your eyes on cue, this clean, spicy scent uses the olfactory memory to your advantage, triggering blissed-out feelings with every spritz.

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Beauty Innovator Awards '19
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WRITTEN & EDITED BY RACHEL KRAUSE; DIRECTED BY CAT QUINN; PRODUCED BY SARAH FILIPPI; DESIGNED BY ANDREINA CARRILLO & EVELYN ZHANG

PHOTOGRAPHS AND VIDEO BY FIONAYEDUARDO; STYLED BY ELLA CEPEDA; SET DESIGN BY TAYLOR HORNE AT MHS ARTISTS; MAKEUP BY JENNY SAUCEDA; HAIR BY EROL KARADAG; NAILS BY SARAH NGUYEN AT WALTER SCHUPFER MANAGEMENT; MODELED BY ANIMA AGYEMAN; MODELED BY DAPHNE VARGAS AT OFFSHORE AGENCY; MODELED BY TEF GORRIN AT OFFSHORE AGENCY

NAILS, ANIMA: JENNIFER FISHER DOUBLE CYLINDER RING, $295, AVAILABLE AT JENNIFERFISHERJEWELRY.COM; JENNIFER FISHER NEW CYLINDER RING, $295, AVAILABLE AT JENNIFERFISHERJEWELRY.COM. NAILS, DAPHNE: JENNIFER FISHER STATEMENT CHAIN LINK PINK RING, $250, AVAILABLE AT JENNIFERFISHERJEWELRY.COM. PERFUME, TEF: WXYZ SPRING DRAPE NECKLACE, $110, AVAILABLE AT WXYZJEWELRY.COM.