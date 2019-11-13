Body
NÉCESSAIRE
The Body Lotion
THE RIGHT TO SHOWER
Head to Toe Cleanser in Joy: Tangerine + Honeysuckle
INDIE LEE
I-Recover Mind & Body Gel
Nails
TENOVERTEN
Rose Polish Remover
OLIVE & JUNE
The Poppy
ZOYA
Naked Manicure Gelie-Cure System
Perfume
GUCCI
Mémoire d’Une Odeur
ARIANA GRANDE
Thank U Next
THE NUE CO.
Functional Fragrance
AT REFINERY29, WE’RE HERE TO HELP YOU NAVIGATE THIS OVERWHELMING WORLD OF STUFF. ALL OF OUR MARKET PICKS ARE INDEPENDENTLY SELECTED AND CURATED BY THE EDITORIAL TEAM. IF YOU BUY SOMETHING WE LINK TO ON OUR SITE, REFINERY29 MAY EARN COMMISSION.
WRITTEN & EDITED BY RACHEL KRAUSE; DIRECTED BY CAT QUINN; PRODUCED BY SARAH FILIPPI; DESIGNED BY ANDREINA CARRILLO & EVELYN ZHANG
PHOTOGRAPHS AND VIDEO BY FIONAYEDUARDO; STYLED BY ELLA CEPEDA; SET DESIGN BY TAYLOR HORNE AT MHS ARTISTS; MAKEUP BY JENNY SAUCEDA; HAIR BY EROL KARADAG; NAILS BY SARAH NGUYEN AT WALTER SCHUPFER MANAGEMENT; MODELED BY ANIMA AGYEMAN; MODELED BY DAPHNE VARGAS AT OFFSHORE AGENCY; MODELED BY TEF GORRIN AT OFFSHORE AGENCY
NAILS, ANIMA: JENNIFER FISHER DOUBLE CYLINDER RING, $295, AVAILABLE AT JENNIFERFISHERJEWELRY.COM; JENNIFER FISHER NEW CYLINDER RING, $295, AVAILABLE AT JENNIFERFISHERJEWELRY.COM. NAILS, DAPHNE: JENNIFER FISHER STATEMENT CHAIN LINK PINK RING, $250, AVAILABLE AT JENNIFERFISHERJEWELRY.COM. PERFUME, TEF: WXYZ SPRING DRAPE NECKLACE, $110, AVAILABLE AT WXYZJEWELRY.COM.