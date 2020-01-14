Story from Sweet DigsMy 3-Bedroom Apartment In NYC Costs $2,550 Per MonthMichelle Santiago Cortés</iframe</div><div class="content-caption"></div></div></div></div><div class="after-section-content"></div><div class="section-outer-container"><div class="section-container section-text-container"><div class="section-text"><em>In Refinery29's Sweet Digs, we take a look inside the sometimes small, sometimes spacious homes of young women. Today: Chloe, Suriya, and Abby show us their converted three-bedroom apartment in Crown Heights.</em></div></div></div><div class="after-section-content"></div><div class="section-outer-container"><div class="section-container section-text-container"><div class="section-text">For $2,550 a month, Chloe, Suriya, and Abby share a three-bedroom apartment in Brooklyn’s Crown Heights. It’s definitely not a first New York apartment: it’s that second apartment you lease with great friends that makes you feel like you might actually be able to make it work in this city.</div></div></div><div class="after-section-content"></div><div class="section-outer-container"><div class="section-container section-text-container"><div class="section-text">Each roommate pays prorated rent, all under $1,000 per room for this concerted three-bedroom. Pros: it has a beautiful living room with a lot of natural light, it has a private deck and a kitchen with a dishwasher, ample counter space, and plenty of storage. But three people can spread out pretty quickly, so the storage only goes so far. They’d love a larger fridge, the bathroom is so small the door can’t completely open, and the converted bedroom has no windows and French doors.</div></div></div><div class="after-section-content"></div><div class="section-outer-container"><div class="section-container section-text-container"><div class="section-text">In terms of furniture, costs were spared by relying on recycled furniture and hand-me-downs. The key is to have a plan and priorities: They take advantage of the abundant vertical space that comes with your typical pre-war with tall ceilings, by installing shelves everywhere – a risk for renters, yes, but worth it in this case. </div></div></div><div class="after-section-content"></div><div class="section-outer-container"><div class="section-container section-asset-container full-width"><div class="section-multi-product-container"><div class="multi-product-carousel-container"><div style="transform:translateX(0px)" class="products-row increase-spread"><div class="product"><a href="https://www.target.com/p/command-1pc-picture-ledge-with-10-mounting-strips/-/A-52630376" target="_blank" rel=" nofollow noopener"><div class="img-container"><img src="https://www.refinery29.com/images/9193199.jpg"/></div><div class="sponsored-product-label"></div><div class="brand-name">Command</div><div><div class="short-title">Command 1pc Picture Ledge With 10 Mounting...</div></div><div class="price"><span class="retail-price">$15.89</span><span class="sale-price"></span></div><button class="buy-button full-width"><span>BUY</span></button></a></div><div class="product sale"><a href="https://www.wayfair.com/storage-organization/pdp/ebern-designs-zig-zag-corner-wall-shelf-w002098034.html" target="_blank" rel=" nofollow noopener"><div class="img-container"><img src="https://www.refinery29.com/images/9193581.jpg"/></div><div class="sponsored-product-label"></div><div class="brand-name">Ebern Designs</div><div><div class="short-title">Zig Zag Corner Wall Shelf</div></div><div class="price"><span class="retail-price">$38.00</span><span class="sale-price">$34.99</span></div><button class="buy-button full-width"><span>BUY</span></button></a></div><div class="product"><a href="https://www.ikea.com/us/en/p/losjoen-hanger-mixed-colors-assorted-colors-90225793/" target="_blank" rel=" nofollow noopener"><div class="img-container"><img src="https://www.refinery29.com/images/9193562.png"/></div><div class="sponsored-product-label"></div><div class="brand-name">Ikea</div><div><div class="short-title">Losjön Hanger, Mixed Colors Assorted Colors</div></div><div class="price"><span class="retail-price">$8.99</span><span class="sale-price"></span></div><button class="buy-button full-width"><span>BUY</span></button></a></div></div></div></div></div></div><div class="after-section-content"><div class="section-ad"><span>Advertisement</span><div class="ad" data-ad-size="1280x90,728x90,300x250,10x10" data-ad-position="bottom" id="ad-section-ad-bottom"></div></div><div class="ad native-ad" data-ad-size="fluid" data-ad-position="native" id="ad-native-add"></div></div><div class="section-outer-container"><div id="action_button_container"></div></div></section></div></div><div class="share-bottom-wrapper"><div class="story-share article-bottom two-rows"><button class="fa fa-facebook" aria-hidden="true"><svg height="1792" viewBox="0 0 1792 1792" width="1792" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m1343 12v264h-157q-86 0-116 36t-30 108v189h293l-39 296h-254v759h-306v-759h-255v-296h255v-218q0-186 104-288.5t277-102.5q147 0 228 12z"/></svg></button><button class="fa fa-twitter" title="Share on Twitter"><svg height="1792" viewBox="0 0 1792 1792" width="1792" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m1684 408q-67 98-162 167 1 14 1 42 0 130-38 259.5t-115.5 248.5-184.5 210.5-258 146-323 54.5q-271 0-496-145 35 4 78 4 225 0 401-138-105-2-188-64.5t-114-159.5q33 5 61 5 43 0 85-11-112-23-185.5-111.5t-73.5-205.5v-4q68 38 146 41-66-44-105-115t-39-154q0-88 44-163 121 149 294.5 238.5t371.5 99.5q-8-38-8-74 0-134 94.5-228.5t228.5-94.5q140 0 236 102 109-21 205-78-37 115-142 178 93-10 186-50z"/></svg></button><button class="fa fa-flipboard" title="Share on Flipboard"></button><button class="fa fa-envelope-o" title="Share by Email"><svg height="1792" viewBox="0 0 1792 1792" width="1792" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m1664 1504v-768q-32 36-69 66-268 206-426 338-51 43-83 67t-86.5 48.5-102.5 24.5h-2q-48 0-102.5-24.5t-86.5-48.5-83-67q-158-132-426-338-37-30-69-66v768q0 13 9.5 22.5t22.5 9.5h1472q13 0 22.5-9.5t9.5-22.5zm0-1051v-24.5l-.5-13-3-12.5-5.5-9-9-7.5-14-2.5h-1472q-13 0-22.5 9.5t-9.5 22.5q0 168 147 284 193 152 401 317 6 5 35 29.5t46 37.5 44.5 31.5 50.5 27.5 43 9h2q20 0 43-9t50.5-27.5 44.5-31.5 46-37.5 35-29.5q208-165 401-317 54-43 100.5-115.5t46.5-131.5zm128-37v1088q0 66-47 113t-113 47h-1472q-66 0-113-47t-47-113v-1088q0-66 47-113t113-47h1472q66 0 113 47t47 113z"/></svg></button></div></div><footer class="footer"><div class="byline">Tour A Three Bedroom Apartment In NYC Sweet Digs Video</div><div class="byline published"><div class="spinner-wrapper inline"><div class="spinner"></div></div></div><div class="byline breadcrumbs"><span><span class="bullet"></span><a class="crumb" href="/en-us/sweet-digs">Sweet Digs</a></span><span><span class="bullet"> • </span><a class="crumb" href="/en-us/home">Home</a></span><span><span class="bullet"> • </span><a class="crumb" href="/en-us/living">Living</a></span><span><span class="bullet"> • </span><a class="crumb" href="/en-us/lifestyle">Lifestyle</a></span></div><div class="byline featured-contributors"><div class="featured-byline"><a target="_blank" href="/en-us/author/michelle-santiago-cortes"><span>written by <span class="featured-name">Michelle Santiago Cortés</span></span></a></div></div><div class="byline other-contributors"></div></footer><div class="spot-im-comments-container"></div></div></div></article></div><div id="below-the-fold-modules"><div><div class="module"><header class="module-header"><div class="container"><h2 class="title">More from Home</h2></div></header><div><div><div class="row"><div><div class="card standard"><a href="/en-us/kitchen-counter-decor"><div><div class="opener-image"></div></div><div class="story-content"><div class="section">Home</div><div class="title"><span>These Luxe-Looking Kitchen Finds Are Cheap (& Actually Useful)</span></div><div class="abstract"></div><div class="story-meta"><div class="author"><span>by <span class="author-name">Elizabeth Buxton</span></span></div></div></div></a></div></div><div><div class="card standard"><a href="/en-us/2020/01/9082023/joanna-chip-gaines-target-furniture-collection"><div><div class="opener-image"></div></div><div class="story-content"><div class="section">Shopping Home</div><div class="title"><span>Joanna & Chip Gaines Are Expanding Their Target Collection Into F...</span></div><div class="abstract"></div><div class="story-meta"><div class="author"><span>by <span class="author-name">Shannon Carlin</span></span></div></div></div></a></div></div><div><div class="card standard last-in-row"><a href="/en-us/best-things-on-amazon-hidden-gems"><div><div class="opener-image"></div></div><div class="story-content"><div class="section">Living</div><div class="title"><span>Refinery29 Readers Confess Their Amazon Hidden Gems</span></div><div class="abstract"></div><div class="story-meta"><div class="author"><span>by <span class="author-name">Elizabeth Buxton</span></span></div></div></div></a></div></div></div><div class="row row-ad"><div class="ad" data-ad-size="10x10,300x250,728x90,970x90,970x250,1280x90" data-ad-position="related" id="ad-related-content-row-1"></div></div></div><div><div class="row"><div><div class="card standard"><a href="/en-us/2020/01/9148391/home-decor-trends-2020-products"><div><div class="opener-image"></div></div><div class="story-content"><div class="section">Home</div><div class="title"><span>These Home Trends Are Going Be Everywhere In 2020</span></div><div class="abstract"></div><div class="story-meta"><div class="author"><span>by <span class="author-name">Elizabeth Buxton</span></span></div></div></div></a></div></div><div><div class="card standard"><a href="/en-us/2020/01/9151725/vanderpump-rules-cast-houses"><div><div class="opener-image"></div></div><div class="story-content"><div class="section">TV Shows</div><div class="title"><span>Here’s Where All The Vanderpump Rules Cast Members Live</span></div><div class="abstract"></div><div class="story-meta"><div class="author"><span>by <span class="author-name">Olivia Harrison</span></span></div></div></div></a></div></div><div><div class="card standard last-in-row"><a href="/en-us/2019/06/234776/best-glass-water-bottles"><div><div class="opener-image"></div></div><div class="story-content"><div class="section">What To Buy Now</div><div class="title"><span>14 Irresistibly Chic Glass Water Bottles For Every Type Of Hydrator</span></div><div class="abstract"></div><div class="story-meta"><div class="author"><span>by <span class="author-name">Olivia Harrison</span></span></div></div></div></a></div></div></div></div><div><div class="row"><div><div class="card standard"><a href="/en-us/serena-kerrigan-manhattan-new-york-city-apartment-tour"><div><div class="opener-image"></div></div><div class="story-content"><div class="section">Sweet Digs</div><div class="title"><span>My Roommate & I Pay $5,000 For A Two-Bedroom Apartment In Manhattan</span></div><div class="abstract">On Refinery29’s Sweet Digs, we take a look inside the sometimes small, sometimes spacious homes of millennial women. What if you could live in your d</div><div class="story-meta"><div class="author"><span>by <span class="author-name">Michelle Santiago...</span></span></div></div></div></a></div></div><div><div class="card standard"><a href="/en-us/best-hobbies-to-pick-up"><div><div class="opener-image"></div></div><div class="story-content"><div class="section">Living</div><div class="title"><span>Celebrity-Inspired Hobbies To Take Up In 2020</span></div><div class="abstract"></div><div class="story-meta"><div class="author"><span>by <span class="author-name">Olivia Harrison</span></span></div></div></div></a></div></div><div><div class="card standard last-in-row"><a href="/en-us/home-self-care-trend"><div><div class="opener-image"></div></div><div class="story-content"><div class="section">Home</div><div class="title"><span>Why Home Care Is The New Self-Care In 2020</span></div><div class="abstract">When Anna Hanks, a 28-year-old former model now pursuing a degree in psychology, moved to Florida to live with her husband, she found herself living in a h</div><div class="story-meta"><div class="author"><span>by <span class="author-name">Cait Munro</span></span></div></div></div></a></div></div></div></div><div><div class="row"><div><div class="card standard"><a href="/en-us/2020/01/9133115/dr-phil-selling-house-photos-listing"><div><div class="opener-image"></div></div><div class="story-content"><div class="section">Living</div><div class="title"><span>We’ve Seen Pictures Of Dr. Phil’s House & We Have Som...</span></div><div class="abstract">If you’re curious about what chaotic evil looks like in the form of, say, a place of residence, then look no further than the inner-workings of lavish ce</div><div class="story-meta"><div class="author"><span>by <span class="author-name">Mekita Rivas</span></span></div></div></div></a></div></div><div><div class="card standard"><a href="/en-us/home-gift-ideas"><div><div class="opener-image"></div></div><div class="story-content"><div class="section">Shopping</div><div class="title"><span>Unique Home Gifts That Aren’t Dust Collectors</span></div><div class="abstract"></div><div class="story-meta"><div class="author"><span>by <span class="author-name">Elizabeth Buxton</span></span></div></div></div></a></div></div><div><div class="card standard last-in-row"><a href="/en-us/best-amazon-candles"><div><div class="opener-image"></div></div><div class="story-content"><div class="section">Shopping</div><div class="title"><span>We Sniffed Out The Best Candles On Amazon</span></div><div class="abstract"></div><div class="story-meta"><div class="author"><span>by <span class="author-name">Amanda Randone</span></span></div></div></div></a></div></div></div><div class="row row-ad"><div class="ad" data-ad-size="10x10,300x250,728x90,970x90,970x250,1280x90" data-ad-position="related-A" id="ad-related-content-row-4"></div></div></div></div></div></div><div><div class="module series-module"><header class="module-header"><div class="container"><h2 class="title">R29 Original Series</h2></div></header><div><div><div class="row flex-series"><div class="flex-series-inner"><div class="flex-swiper-wrapper"><button class="swiper-button-prev swiper-nav disabled" title="Previous"></button><button class="swiper-button-next swiper-nav" title="Next"></button></div></div></div><div class="row row-ad"><div class="ad" data-ad-size="10x10,970x250,970x90,728x90,1280x90" data-ad-position="related-B" id="ad-feed-row-5"></div></div></div></div></div></div></div><div id="div-gpt-ad-1494528017690-0"></div></div><div><div class="jump-wrapper"><div class="jump-banner"><div id="jump-discover" class="jump-card three-unequal-card"><a href="/en-us"><div class="three-unequal-content-wrapper"><div class="jump-content three-unequal-content"><div class="three-unequal-content-inner"><div class="jump-title">Discover<i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"><svg height="1792" viewBox="0 0 1792 1792" width="1792" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m1171 960q0 13-10 23l-466 466q-10 10-23 10t-23-10l-50-50q-10-10-10-23t10-23l393-393-393-393q-10-10-10-23t10-23l50-50q10-10 23-10t23 10l466 466q10 10 10 23z"/></svg></i></div>R29 Stories & News</div></div></div></a></div><div id="jump-watch" class="jump-card three-unequal-card"><a href="/en-us/video"><div class="three-unequal-content-wrapper"><div class="jump-content three-unequal-content"><div class="three-unequal-content-inner"><div class="jump-title">Watch<i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"><svg height="1792" viewBox="0 0 1792 1792" width="1792" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m1171 960q0 13-10 23l-466 466q-10 10-23 10t-23-10l-50-50q-10-10-10-23t10-23l393-393-393-393q-10-10-10-23t10-23l50-50q10-10 23-10t23 10l466 466q10 10 10 23z"/></svg></i></div>R29 Original Series & Films</div></div></div></a></div><div id="jump-shop" class="jump-card three-unequal-card"><a href="/en-us/shop"><div class="three-unequal-content-wrapper"><div class="jump-content three-unequal-content"><div class="three-unequal-content-inner"><div class="jump-title">Shop<i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"><svg height="1792" viewBox="0 0 1792 1792" width="1792" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m1171 960q0 13-10 23l-466 466q-10 10-23 10t-23-10l-50-50q-10-10-10-23t10-23l393-393-393-393q-10-10-10-23t10-23l50-50q10-10 23-10t23 10l466 466q10 10 10 23z"/></svg></i></div>R29's Most Wanted</div></div></div></a></div></div></div><footer class="global-footer"><div class="social-container"><img class="logo" alt="" src="/assets/d27ad8510dcf0eef13f6419f4f9a76e6.svg"/><div class="copyright">© <!-- -->2020<!-- --> Refinery29 Inc.</div><ul class="social-nav"><li><a href="https://jump.refinery29.com/join/24/signup-all-newsletters?utm_source=footer&utm_medium=emailsignup" target="_blank" title="Sign up for newsletters"><i class="fa fa-envelope-o" aria-hidden="true"><svg height="1792" viewBox="0 0 1792 1792" width="1792" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m1664 1504v-768q-32 36-69 66-268 206-426 338-51 43-83 67t-86.5 48.5-102.5 24.5h-2q-48 0-102.5-24.5t-86.5-48.5-83-67q-158-132-426-338-37-30-69-66v768q0 13 9.5 22.5t22.5 9.5h1472q13 0 22.5-9.5t9.5-22.5zm0-1051v-24.5l-.5-13-3-12.5-5.5-9-9-7.5-14-2.5h-1472q-13 0-22.5 9.5t-9.5 22.5q0 168 147 284 193 152 401 317 6 5 35 29.5t46 37.5 44.5 31.5 50.5 27.5 43 9h2q20 0 43-9t50.5-27.5 44.5-31.5 46-37.5 35-29.5q208-165 401-317 54-43 100.5-115.5t46.5-131.5zm128-37v1088q0 66-47 113t-113 47h-1472q-66 0-113-47t-47-113v-1088q0-66 47-113t113-47h1472q66 0 113 47t47 113z"/></svg></i></a></li><li><a href="https://www.facebook.com/refinery29" target="_blank" title="Visit Refinery29 on Facebook"><i class="fa fa-facebook" aria-hidden="true"><svg height="1792" viewBox="0 0 1792 1792" width="1792" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m1343 12v264h-157q-86 0-116 36t-30 108v189h293l-39 296h-254v759h-306v-759h-255v-296h255v-218q0-186 104-288.5t277-102.5q147 0 228 12z"/></svg></i></a></li><li><a href="https://www.youtube.com/user/Refinery29TV/?sub_confirmation=1" target="_blank" title="Visit Refinery29 on YouTube"><i class="fa fa-youtube-play" aria-hidden="true"><svg height="1792" viewBox="0 0 1792 1792" width="1792" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m711 1128 484-250-484-253zm185-862q168 0 324.5 4.5t229.5 9.5l73 4q1 0 17 1.5t23 3 23.5 4.5 28.5 8 28 13 31 19.5 29 26.5q6 6 15.5 18.5t29 58.5 26.5 101q8 64 12.5 136.5t5.5 113.5v176q1 145-18 290-7 55-25 99.5t-32 61.5l-14 17q-14 15-29 26.5t-31 19-28 12.5-28.5 8-24 4.5-23 3-16.5 1.5q-251 19-627 19-207-2-359.5-6.5t-200.5-7.5l-49-4-36-4q-36-5-54.5-10t-51-21-56.5-41q-6-6-15.5-18.5t-29-58.5-26.5-101q-8-64-12.5-136.5t-5.5-113.5v-176q-1-145 18-290 7-55 25-99.5t32-61.5l14-17q14-15 29-26.5t31-19.5 28-13 28.5-8 23.5-4.5 23-3 17-1.5q251-18 627-18z"/></svg></i></a></li><li><a href="https://www.instagram.com/refinery29" target="_blank" title="Visit Refinery29 on Instagram"><i class="fa fa-instagram" aria-hidden="true"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1792" height="1792" viewBox="0 0 1792 1792"><path d="M1152 896q0-106-75-181t-181-75-181 75-75 181 75 181 181 75 181-75 75-181zm138 0q0 164-115 279t-279 115-279-115-115-279 115-279 279-115 279 115 115 279zm108-410q0 38-27 65t-65 27-65-27-27-65 27-65 65-27 65 27 27 65zM896 266l-76.5-.5q-69.5-.5-105.5 0t-96.5 3-103 10T443 297q-50 20-88 58t-58 88q-11 29-18.5 71.5t-10 103-3 96.5 0 105.5.5 76.5-.5 76.5 0 105.5 3 96.5 10 103T297 1349q20 50 58 88t88 58q29 11 71.5 18.5t103 10 96.5 3 105.5 0 76.5-.5 76.5.5 105.5 0 96.5-3 103-10 71.5-18.5q50-20 88-58t58-88q11-29 18.5-71.5t10-103 3-96.5 0-105.5-.5-76.5.5-76.5 0-105.5-3-96.5-10-103T1495 443q-20-50-58-88t-88-58q-29-11-71.5-18.5t-103-10-96.5-3-105.5 0-76.5.5zm768 630q0 229-5 317-10 208-124 322t-322 124q-88 5-317 5t-317-5q-208-10-322-124t-124-322q-5-88-5-317t5-317q10-208 124-322t322-124q88-5 317-5t317 5q208 10 322 124t124 322q5 88 5 317z"/></svg></i></a></li><li><a href="https://twitter.com/refinery29" target="_blank" title="Visit Refinery29 on Twitter"><i class="fa fa-twitter" aria-hidden="true"><svg height="1792" viewBox="0 0 1792 1792" width="1792" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m1684 408q-67 98-162 167 1 14 1 42 0 130-38 259.5t-115.5 248.5-184.5 210.5-258 146-323 54.5q-271 0-496-145 35 4 78 4 225 0 401-138-105-2-188-64.5t-114-159.5q33 5 61 5 43 0 85-11-112-23-185.5-111.5t-73.5-205.5v-4q68 38 146 41-66-44-105-115t-39-154q0-88 44-163 121 149 294.5 238.5t371.5 99.5q-8-38-8-74 0-134 94.5-228.5t228.5-94.5q140 0 236 102 109-21 205-78-37 115-142 178 93-10 186-50z"/></svg></i></a></li><li><a href="https://www.pinterest.com/refinery29/?auto_follow=true" target="_blank" title="Visit Refinery29 on Pinterest"><i class="fa fa-pinterest-p" aria-hidden="true"><svg height="1792" viewBox="0 0 1792 1792" width="1792" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m256 597q0-108 37.5-203.5t103.5-166.5 152-123 185-78 202-26q158 0 294 66.5t221 193.5 85 287q0 96-19 188t-60 177-100 149.5-145 103-189 38.5q-68 0-135-32t-96-88q-10 39-28 112.5t-23.5 95-20.5 71-26 71-32 62.5-46 77.5-62 86.5l-14 5-9-10q-15-157-15-188 0-92 21.5-206.5t66.5-287.5 52-203q-32-65-32-169 0-83 52-156t132-73q61 0 95 40.5t34 102.5q0 66-44 191t-44 187q0 63 45 104.5t109 41.5q55 0 102-25t78.5-68 56-95 38-110.5 20-111 6.5-99.5q0-173-109.5-269.5t-285.5-96.5q-200 0-334 129.5t-134 328.5q0 44 12.5 85t27 65 27 45.5 12.5 30.5q0 28-15 73t-37 45q-2 0-17-3-51-15-90.5-56t-61-94.5-32.5-108-11-106.5z"/></svg></i></a></li><li><a href="https://www.tumblr.com/register/follow/refinery29" target="_blank" title="Visit Refinery29 on Tumblr"><i class="fa fa-tumblr" aria-hidden="true"><svg height="1792" viewBox="0 0 1792 1792" width="1792" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="m1328 1329 80 237q-23 35-111 66t-177 32q-104 2-190.5-26t-142.5-74-95-106-55.5-120-16.5-118v-544h-168v-215q72-26 129-69.5t91-90 58-102 34-99 15-88.5q1-5 4.5-8.5t7.5-3.5h244v424h333v252h-334v518q0 30 6.5 56t22.5 52.5 49.5 41.5 81.5 14q78-2 134-29z"/></svg></i></a></li></ul></div><div class="links company"><span class="column-header"><span>COMPANY</span></span><ul><li><a href="https://corporate.r29.com">About Us</a></li><li><a href="https://corporate.r29.com/careers">Jobs</a></li><li><a href="https://corporate.r29.com/about-press">Press</a></li><li><a href="https://corporate.r29.com/advertising">Advertising</a></li><li><a href="mailto:feedback@refinery29.com">Feedback</a></li><li><a href="https://corporate.r29.com/r29-intelligence">Refinery29 Intelligence</a></li></ul></div><div class="links information"><span class="column-header"><span>INFORMATION</span></span><ul><li><a href="/news">R29 News</a></li><li><a href="/en-us/terms-and-conditions">Terms</a></li><li><a href="/en-us/privacy">Privacy</a></li><li><a href="/en-us/archives" rel="nofollow">Archives</a></li><li><a href="/rss.xml">RSS</a></li><li><a href="/en-us/privacy#adchoices">Ad Choices</a></li></ul></div><div class="links editions"><span class="column-header"><span>EDITIONS</span></span><ul><li><a href="/en-gb">United Kingdom</a></li><li><a href="/de-de">Germany</a></li><li><a href="/fr-fr">France</a></li><li><a href="/en-ca">Canada</a></li></ul></div><div class="email-signup"><span class="column-header"><label for="email-acquisition"><span>NEWSLETTER SIGN-UP</span></label></span><div class="footer-email-acquisition"><input type="email" class="email-acquisition-input" id="email-acquisition" placeholder="Email Address" name="email"/><button class="email-acquisition-submit"><span>Go!</span></button></div></div></footer></div><div class="oop-ad-container"><div class="ad out-of-page-ad" data-ad-size="" data-ad-position="interstitial" id="ad-out-of-page"></div></div><div id="fb-root"></div></div></div><span id="ad-data"><!-- ad_vars targeting {"ad_channels":["home", "living", "sweet-digs", "the-good-life"], "ad_collections":[], "ad_category_path":"living", "ad_sponsorship":null, "ad_series":null, "ad_entityid":9192805, "ad_is_sensitive_content":false, "ad_dedicated_feature":false, "ad_disable_interstitial":false, "ad_disable_video_preroll":false, "ad_page_type":"scrollable", "ad_pageid":"crown-heights-three-bedroom-apartment-tour-video-sweet-digs", "ad_disable_adhesion_on_mobile":false, "ad_disable_all_ads":false, "ad_disable_ad_refresh":false, "ad_edition":"en-us", "ad_site_name":"r29"} --></span></div></main></div></div> <script id='r29-initial-state' type='text/plain'> :>DGV>/:>DGqDUJHWLQJ`RPSOHWHG>/IDOVH,>VOLGH`KDQJH`RXQW>/0,>DGBGDWD>/:>DGBFKDQQHOV>/x>KRPH>,>OLYLQJ>,>VZHHW-GLJV>,>WKH-JRRG-OLIH>z,>DGBFROOHFWLRQV>/xz,>DGBFDWHJRU\BSDWK>/>OLYLQJ>,>DGBVSRQVRUVKLS>/QXOO,>DGBVHULHV>/QXOO,>DGBHQWLW\LG>/9192805,>DGBLVBVHQVLWLYHBFRQWHQW>/IDOVH,>DGBGHGLFDWHGBIHDWXUH>/IDOVH,>DGBGLVDEOHBLQWHUVWLWLDO>/IDOVH,>DGBGLVDEOHBYLGHRBSUHUROO>/IDOVH,>DGBSDJHBW\SH>/>VFUROODEOH>,>DGBSDJHLG>/>FURZQ-KHLJKWV-WKUHH-EHGURRP-DSDUWPHQW-WRXU-YLGHR-VZHHW-GLJV>,>DGBGLVDEOHBDGKHVLRQBRQBPRELOH>/IDOVH,>DGBGLVDEOHBDOOBDGV>/IDOVH,>DGBGLVDEOHBDGBUHIUHVK>/IDOVH,>DGBHGLWLRQ>/>HQ-XV>,>DGBVLWHBQDPH>/>U29><<,>DQDO\WLFV>/:>SDJHBW\SH>/>HQWU\.DUWLFOH>,>W\SHBLG>/9192805,>REMHFWBLG>/9192805,>UHSRUWLQJBFDWHJRU\>/>iLYLQJ-eRPH>,>XUOBIXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}HQ-XV}FURZQ-KHLJKWV-WKUHH-EHGURRP-DSDUWPHQW-WRXU-YLGHR-VZHHW-GLJV><,>DPS>/:>LVo29^jmmDJH>/IDOVH<,>DSL>/:>IHWFKpWDWXV>/>QRWcHWFKLQJ>,>LVfQLWLDOmDJHYLHZ>/WUXH,>ODVWcHWFKHGiRFDWLRQ>/:>SDWKQDPH>/>}HQ-XV}FURZQ-KHLJKWV-WKUHH-EHGURRP-DSDUWPHQW-WRXU-YLGHR-VZHHW-GLJV>,>VHDUFK>/>?XWPBVRXUFH=IHHG&XWPBPHGLXP=UVV>,>KDVK>/>>,>DFWLRQ>/>mlm>,>NH\>/>HQ853T>,>TXHU\>/:>XWPBPHGLXP>/>UVV>,>XWPBVRXUFH>/>IHHG><,>KRVWQDPH>/>ZZZ.UHILQHU\29.FRP>,>SURWRFRO>/>KWWS/><,>SDJLQDWLRQ>/:>SUHY>/QXOO,>QH[W>/QXOO<,>VWDWXV>/200,>KDVbUURUV>/IDOVH<,>DUWLFOH>/:>DVVHWBPDLQ>/:>KHLJKW>/2400,>ZLGWK>/2000,>VUFBIXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193670.MSJ><,>EUHDGFUXPEV>/x:>QDPH>/>pZHHW aLJV>,>XUO>/>}HQ-XV}VZHHW-GLJV><,:>QDPH>/>eRPH>,>XUO>/>}HQ-XV}KRPH><,:>QDPH>/>iLYLQJ>,>XUO>/>}HQ-XV}OLYLQJ><,:>QDPH>/>iLIHVW\OH>,>XUO>/>}HQ-XV}OLIHVW\OH><z,>VKRSSLQJBEUHDGFUXPEV>/xz,>EUHDNLQJBQHZV>/0,>E\OLQHV>/x:>QDPH>/>jLFKHOOH pDQWLDJR `RUWéV>,>SDWK>/>}DXWKRU}PLFKHOOH-VDQWLDJR-FRUWHV>,>E\OLQH>/>ZULWWHQ>,>LPDJH>/>KWWSV/}}V2.U29VWDWLF.FRP}ELQ}GHIDXOWBDXWKRUBLPDJH}E90}1,0,1000,1000}[}1489625}LPDJH.SQJ>,>IHDWXUHG>/WUXH<z,>FDPSDLJQBEUDQGLQJBLPDJHBPRELOHBXUO>/QXOO,>FRPPHQWVBLG>/>HQWU\B9192805>,>SURJUDPBEUDQGLQJBLPDJHBXUO>/QXOO,>GHN>/QXOO,>H[FHUSWBWUXQFDWHGB325>/QXOO,>LG>/9192805,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>DVVHW>/:>FUHGLW>/>>,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193670.MSJ?FURS=1%3^1><<,>ODEHO>/>1/1>,>W\SH>/>1[1><,:>DVVHW>/:>FUHGLW>/>>,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193670.MSJ?FURS=3%3^4><<,>ODEHO>/>3/4>,>W\SH>/>3[4><,:>DVVHW>/:>FUHGLW>/>>,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193670.MSJ?FURS=4%3^3><<,>ODEHO>/>4/3>,>W\SH>/>4[3><,:>DVVHW>/:>FUHGLW>/>>,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193670.MSJ?FURS=5%3^6><<,>ODEHO>/>5/6>,>W\SH>/>5[6><,:>DVVHW>/:>FUHGLW>/>>,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193681.MSJ?FURS=2000%2`750%2`[0%2`\46><<,>ODEHO>/>8/3>,>W\SH>/>8[3><,:>DVVHW>/:>FUHGLW>/>>,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193670.MSJ?FURS=9%3^16><<,>ODEHO>/>9/16>,>W\SH>/>9[16><,:>DVVHW>/:>FUHGLW>/>>,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193681.MSJ?FURS=16%3^9><<,>ODEHO>/>16/9>,>W\SH>/>16[9><,:>DVVHW>/:>FUHGLW>/>>,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193681.MSJ?FURS=40%3^21><<,>ODEHO>/>c^`b_llh>,>W\SH>/>c^`b_llh><,:>DVVHW>/:>FUHGLW>/>>,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193670.MSJ?FURS=37%3^50><<,>ODEHO>/>mfkqbobpq>,>W\SH>/>mfkqbobpq><z,>SULPDU\BWDJ>/:>LG>/2671,>FKDQQHOV>/x:>QDPH>/>pZHHW aLJV>,>XUO>/>}HQ-XV}VZHHW-GLJV><z<,>RULJLQDOBSXEOLVKHG>/1578942444,>PHWD>/:>DGBVSRQVRU>/QXOO,>SURGXFWBOD\RXW>/IDOVH,>QHZVBNH\ZRUGV>/QXOO,>LVBIXOOBZLGWK>/IDOVH,>VRFLDOBWLWOH>/>tKDW $2,550 tLOO dHW vRX fQ kHZ vRUN `LW\>,>FDPSDLJQBEUDQGLQJBFOLFNWUDFNHU>/QXOO,>FDPSDLJQBEUDQGLQJBLPSUHVVLRQWUDFNHU>/QXOO,>FDPSDLJQBEUDQGLQJBQRIROORZ>/IDOVH,>SURJUDPBEUDQGLQJBFOLFNBWUDFNHU>/QXOO,>SURJUDPBEUDQGLQJBLPSUHVVLRQBWUDFNHU>/QXOO,>SURJUDPBEUDQGLQJBQRIROORZ>/IDOVH,>VROGBFRQWHQWBW\SH>/QXOO,>KLGHBSURGXFWBLQIRBEXWWRQ>/IDOVH,>UHOBFDQRQLFDOBVRXUFH>/QXOO,>VOLGHVKRZBIXOO>/IDOVH,>IXOOBLQWURBHQWU\>/IDOVH<,>SULPDU\BFDWHJRU\>/:>LG>/1022,>QDPH>/>eRPH>,>VOXJ>/>KRPH>,>SDUHQWBLG>/1021,>LVBURRW>/0,>FKDUWEHDWBVHFWLRQV>/>y>eRPH,iLYLQJy>>,>SDUHQW>/:>LG>/1021,>QDPH>/>iLYLQJ>,>VOXJ>/>OLYLQJ>,>SDUHQWBLG>/0,>LVBURRW>/0,>FKDUWEHDWBVHFWLRQV>/>y>iLYLQJy>>,>SDUHQW>/:>LVBURRW>/1<<<,>SXEOLVKHG>/1578960444,>UHFRPPHQGDWLRQV>/xz,>UHODWHGBHQWULHV>/xz,>VHFWLRQV>/:>ERG\>/x:>W\SH>/>ZLGJHW/KWPO>,>FRQWHQW>/:>DVVHWBLG>/QXOO,>DOWBWLWOH>/QXOO,>UHVRXUFH>/>yX003FLIUDPH ZLGWK=y>560y> KHLJKW=y>315y> VUF=y>KWWSV/}}ZZZ.\RXWXEH.FRP}HPEHG}74o7nK2^P0ry> IUDPHERUGHU=y>0y> DOORZ=y>DFFHOHURPHWHU; DXWRSOD\; HQFU\SWHG-PHGLD; J\URVFRSH; SLFWXUH-LQ-SLFWXUHy> DOORZIXOOVFUHHQ{yX003F}LIUDPH>,>DOLJQPHQW>/>OHIW>,>GHVFULSWLRQ>/QXOO,>FUHGLW>/QXOO,>LPSUHVVLRQWUDFNHU>/QXOO,>ZLGWKBSHUFHQWDJH>/>crii>,>SURGXFWV>/xz<,>DGmRVLWLRQ>/QXOO<,:>W\SH>/>WH[W>,>FRQWHQW>/>yX003FHP{fQ oHILQHU\29'V pZHHW aLJV, ZH WDNH D ORRN LQVLGH WKH VRPHWLPHV VPDOO, VRPHWLPHV VSDFLRXV KRPHV RI \RXQJ ZRPHQ. qRGD\/ `KORH, pXUL\D, DQG ^EE\ VKRZ XV WKHLU FRQYHUWHG WKUHH-EHGURRP DSDUWPHQW LQ `URZQ eHLJKWV.yX003F}HP{>,>DGmRVLWLRQ>/QXOO<,:>W\SH>/>WH[W>,>FRQWHQW>/>cRU $2,550 D PRQWK, `KORH, pXUL\D, DQG ^EE\ VKDUH D WKUHH-EHGURRP DSDUWPHQW LQ _URRNO\Q’V `URZQ eHLJKWV. fW’V GHILQLWHO\ QRW D ILUVW kHZ vRUN DSDUWPHQW/ LW’V WKDW VHFRQG DSDUWPHQW \RX OHDVH ZLWK JUHDW IULHQGV WKDW PDNHV \RX IHHO OLNH \RX PLJKW DFWXDOO\ EH DEOH WR PDNH LW ZRUN LQ WKLV FLW\.>,>DGmRVLWLRQ>/QXOO<,:>W\SH>/>WH[W>,>FRQWHQW>/>bDFK URRPPDWH SD\V SURUDWHG UHQW, DOO XQGHU $1,000 SHU URRP IRU WKLV FRQFHUWHG WKUHH-EHGURRP. mURV/ LW KDV D EHDXWLIXO OLYLQJ URRP ZLWK D ORW RI QDWXUDO OLJKW, LW KDV D SULYDWH GHFN DQG D NLWFKHQ ZLWK D GLVKZDVKHU, DPSOH FRXQWHU VSDFH, DQG SOHQW\ RI VWRUDJH. _XW WKUHH SHRSOH FDQ VSUHDG RXW SUHWW\ TXLFNO\, VR WKH VWRUDJH RQO\ JRHV VR IDU. qKH\’G ORYH D ODUJHU IULGJH, WKH EDWKURRP LV VR VPDOO WKH GRRU FDQ’W FRPSOHWHO\ RSHQ, DQG WKH FRQYHUWHG EHGURRP KDV QR ZLQGRZV DQG cUHQFK GRRUV.>,>DGmRVLWLRQ>/QXOO<,:>W\SH>/>WH[W>,>FRQWHQW>/>fQ WHUPV RI IXUQLWXUH, FRVWV ZHUH VSDUHG E\ UHO\LQJ RQ UHF\FOHG IXUQLWXUH DQG KDQG-PH-GRZQV. qKH NH\ LV WR KDYH D SODQ DQG SULRULWLHV/ qKH\ WDNH DGYDQWDJH RI WKH DEXQGDQW YHUWLFDO VSDFH WKDW FRPHV ZLWK \RXU W\SLFDO SUH-ZDU ZLWK WDOO FHLOLQJV, E\ LQVWDOOLQJ VKHOYHV HYHU\ZKHUH – D ULVN IRU UHQWHUV, \HV, EXW ZRUWK LW LQ WKLV FDVH. >,>DGmRVLWLRQ>/QXOO<,:>W\SH>/>EORJBDVVHWBPRGXOH>,>FRQWHQW>/:>LG>/0,>FUHGLW>/QXOO,>LPDJHV>/xz,>WHPSODWH>/>PXOWLBSURGXFW>,>SURGXFWV>/x:>LG>/9193170,>FXUUHQF\>/>rpa>,>FDWHJRULHV>/:>QDPH>/>eRPH &DPS; aHFRU>,>XUO>/>}HQ-XV}VKRS}KRPH-DQG-GHFRU-F925><,>EUDQGBQDPH>/>`RPPDQG>,>UHWDLOHUBQDPH>/>qDUJHW>,>EUDQG>/xz,>UHWDLOHU>/xz,>H[WHUQDOBIXOOBSDWK>/>KWWSV/}}ZZZ.WDUJHW.FRP}S}FRPPDQG-1SF-SLFWXUH-OHGJH-ZLWK-10-PRXQWLQJ-VWULSV}-}^-52630376>,>VKRUWBWLWOH>/>`RPPDQG 1SF mLFWXUH iHGJH ZLWK 10 PRXQWLQJ VWULSV>,>SULFH>/15.89,>VSHFLDOBSULFH>/QXOO,>WKXPEQDLOBXUO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193199.MSJ>,>LPDJHBXUO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193199.MSJ>,>VSRQVRUBLQIR>/QXOO,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}SURGXFW}ZKDW-2550-ZLOO-JHW-\RX-LQ-QHZ-\RUN-FLW\-9193170>,>KWWSBVWDWXVBLVBDFWLYH>/WUXH,>KWWSBVWDWXVBODVWBGDWH>/QXOO<,:>LG>/9193578,>FXUUHQF\>/>rpa>,>FDWHJRULHV>/:>QDPH>/>eRPH &DPS; aHFRU>,>XUO>/>}HQ-XV}VKRS}KRPH-DQG-GHFRU-F925><,>EUDQGBQDPH>/>bEHUQ aHVLJQV>,>UHWDLOHUBQDPH>/>tD\IDLU>,>EUDQG>/xz,>UHWDLOHU>/xz,>H[WHUQDOBIXOOBSDWK>/>KWWSV/}}ZZZ.ZD\IDLU.FRP}VWRUDJH-RUJDQL]DWLRQ}SGS}HEHUQ-GHVLJQV-]LJ-]DJ-FRUQHU-ZDOO-VKHOI-Z002098034.KWPO>,>VKRUWBWLWOH>/>wLJ wDJ `RUQHU tDOO pKHOI>,>SULFH>/38,>VSHFLDOBSULFH>/34.99,>WKXPEQDLOBXUO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193581.MSJ>,>LPDJHBXUO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193581.MSJ>,>VSRQVRUBLQIR>/QXOO,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}SURGXFW}]LJ-]DJ-FRUQHU-ZDOO-VKHOI-9193578>,>KWWSBVWDWXVBLVBDFWLYH>/WUXH,>KWWSBVWDWXVBODVWBGDWH>/QXOO<,:>LG>/9193223,>FXUUHQF\>/>rpa>,>FDWHJRULHV>/:>QDPH>/>eRPH &DPS; aHFRU>,>XUO>/>}HQ-XV}VKRS}KRPH-DQG-GHFRU-F925><,>EUDQGBQDPH>/>fNHD>,>UHWDLOHUBQDPH>/>fNHD>,>EUDQG>/xz,>UHWDLOHU>/xz,>H[WHUQDOBIXOOBSDWK>/>KWWSV/}}ZZZ.LNHD.FRP}XV}HQ}S}ORVMRHQ-KDQJHU-PL[HG-FRORUV-DVVRUWHG-FRORUV-90225793}>,>VKRUWBWLWOH>/>ilpgÖk eDQJHU, PL[HG FRORUV DVVRUWHG FRORUV>,>SULFH>/8.99,>VSHFLDOBSULFH>/QXOO,>WKXPEQDLOBXUO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193562.SQJ>,>LPDJHBXUO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193562.SQJ>,>VSRQVRUBLQIR>/QXOO,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}SURGXFW}ORVMRQ-KDQJHU-PL[HG-FRORUV-DVVRUWHG-FRORUV-9193223>,>KWWSBVWDWXVBLVBDFWLYH>/WUXH,>KWWSBVWDWXVBODVWBGDWH>/QXOO<z,>ZLGWKBSHUFHQWDJH>/>crii><,>DGmRVLWLRQ>/>ERWWRP><z,>VOLGHVKRZ>/xz<,>WLWOH>/>j\ 3-_HGURRP ^SDUWPHQW fQ kv` `RVWV $2,550 mHU jRQWK>,>WUXQFDWHGBVKRUWBWLWOHB80>/>tKDW $2,550 tLOO dHW vRX fQ kHZ vRUN `LW\>,>XUOBIXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}HQ-XV}FURZQ-KHLJKWV-WKUHH-EHGURRP-DSDUWPHQW-WRXU-YLGHR-VZHHW-GLJV>,>LVpHQVLWLYH`RQWHQW>/IDOVH,>W\SH>/>HQWU\.DUWLFOH>,>VDQLWL]HGqLWOH>/>j\ 3-_HGURRP ^SDUWPHQW fQ kv` `RVWV $2,550 mHU jRQWK>,>RULJLQDOBSXEOLVKHGBIRUPDWWHG>/>2020-01-13 19/07/24>,>SXEOLVKHGBIRUPDWWHG>/>2020-01-14 00/07/24>,>SURGXFWV>/x:>LG>/9193170,>FXUUHQF\>/>rpa>,>FDWHJRULHV>/:>QDPH>/>eRPH &DPS; aHFRU>,>XUO>/>}HQ-XV}VKRS}KRPH-DQG-GHFRU-F925><,>EUDQGBQDPH>/>`RPPDQG>,>UHWDLOHUBQDPH>/>qDUJHW>,>EUDQG>/xz,>UHWDLOHU>/xz,>H[WHUQDOBIXOOBSDWK>/>KWWSV/}}ZZZ.WDUJHW.FRP}S}FRPPDQG-1SF-SLFWXUH-OHGJH-ZLWK-10-PRXQWLQJ-VWULSV}-}^-52630376>,>VKRUWBWLWOH>/>`RPPDQG 1SF mLFWXUH iHGJH ZLWK 10 PRXQWLQJ VWULSV>,>SULFH>/15.89,>VSHFLDOBSULFH>/QXOO,>WKXPEQDLOBXUO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193199.MSJ>,>LPDJHBXUO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193199.MSJ>,>VSRQVRUBLQIR>/QXOO,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}SURGXFW}ZKDW-2550-ZLOO-JHW-\RX-LQ-QHZ-\RUN-FLW\-9193170>,>KWWSBVWDWXVBLVBDFWLYH>/WUXH,>KWWSBVWDWXVBODVWBGDWH>/QXOO<,:>LG>/9193578,>FXUUHQF\>/>rpa>,>FDWHJRULHV>/:>QDPH>/>eRPH &DPS; aHFRU>,>XUO>/>}HQ-XV}VKRS}KRPH-DQG-GHFRU-F925><,>EUDQGBQDPH>/>bEHUQ aHVLJQV>,>UHWDLOHUBQDPH>/>tD\IDLU>,>EUDQG>/xz,>UHWDLOHU>/xz,>H[WHUQDOBIXOOBSDWK>/>KWWSV/}}ZZZ.ZD\IDLU.FRP}VWRUDJH-RUJDQL]DWLRQ}SGS}HEHUQ-GHVLJQV-]LJ-]DJ-FRUQHU-ZDOO-VKHOI-Z002098034.KWPO>,>VKRUWBWLWOH>/>wLJ wDJ `RUQHU tDOO pKHOI>,>SULFH>/38,>VSHFLDOBSULFH>/34.99,>WKXPEQDLOBXUO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193581.MSJ>,>LPDJHBXUO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193581.MSJ>,>VSRQVRUBLQIR>/QXOO,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}SURGXFW}]LJ-]DJ-FRUQHU-ZDOO-VKHOI-9193578>,>KWWSBVWDWXVBLVBDFWLYH>/WUXH,>KWWSBVWDWXVBODVWBGDWH>/QXOO<,:>LG>/9193223,>FXUUHQF\>/>rpa>,>FDWHJRULHV>/:>QDPH>/>eRPH &DPS; aHFRU>,>XUO>/>}HQ-XV}VKRS}KRPH-DQG-GHFRU-F925><,>EUDQGBQDPH>/>fNHD>,>UHWDLOHUBQDPH>/>fNHD>,>EUDQG>/xz,>UHWDLOHU>/xz,>H[WHUQDOBIXOOBSDWK>/>KWWSV/}}ZZZ.LNHD.FRP}XV}HQ}S}ORVMRHQ-KDQJHU-PL[HG-FRORUV-DVVRUWHG-FRORUV-90225793}>,>VKRUWBWLWOH>/>ilpgÖk eDQJHU, PL[HG FRORUV DVVRUWHG FRORUV>,>SULFH>/8.99,>VSHFLDOBSULFH>/QXOO,>WKXPEQDLOBXUO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193562.SQJ>,>LPDJHBXUO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193562.SQJ>,>VSRQVRUBLQIR>/QXOO,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}SURGXFW}ORVMRQ-KDQJHU-PL[HG-FRORUV-DVVRUWHG-FRORUV-9193223>,>KWWSBVWDWXVBLVBDFWLYH>/WUXH,>KWWSBVWDWXVBODVWBGDWH>/QXOO<z,>QHZVOHWWHUV>/x:>FKDQQHO>/>GHIDXOW>,>OLVW>/>PDLQBHYHU\ZKHUH>,>WHPSODWH>/>ZHOFRPHBRUJDQLF><z<,>L18Q>/:>JHRORFDWLRQ>/>XV>,>VKRXOGpKRZdHRORFDWLRQ_DQQHU>/IDOVH,>ORFDOH>/>HQ-XV>,>PHVVDJHV>/:>DPS.DUWLFOH.E\OLQH.VRFLDO.VRFLDOBE\OLQH.DGBKDVKWDJ>/>#DG>,>DPS.DUWLFOH.E\OLQH.VRFLDO.VRFLDOBE\OLQH.SDLGBFRQWHQW>/>mDLG `RQWHQW>,>DPS.DUWLFOH.FDUG.FDUG.SDLGBFRQWHQW>/>mDLG `RQWHQW>,>DPS.DUWLFOH.DG.KHDGHU>/>^asboqfpbjbkq>,>DPS.HPDLOBDFTXLVLWLRQBFDUG.FWD>/>vlro fk_lu `lria rpb ^ ifqqib pljbqefkd... elt ^_lrq lro kbtpibqqbo>,>DPS.HPDLOBDFTXLVLWLRQBFDUG.IRUPBIDLOXUH>/>lRSV! qKDW'V QRW D UHDO HPDLO DGGUHVV>,>DPS.HPDLOBDFTXLVLWLRQBFDUG.IRUPBVXFFHVV>/>tH'UH SV\FKHG WR KDYH \RX!>,>DPS.HPDLOBDFTXLVLWLRQBFDUG.IRUPBSODFHKROGHU>/>bPDLO ^GGUHVV>,>DPS.HPDLOBDFTXLVLWLRQBFDUG.IRUPBEXWWRQ>/>dR!>,>DPS.QDYLJDWLRQ.VHDUFKBIRUP.SODFHKROGHU>/>pHDUFK>,>DPS.QDYLJDWLRQ.VLGHEDU.HGLWLRQBODEHOBHQBJE>/>rQLWHG hLQJGRP>,>DPS.QDYLJDWLRQ.VLGHEDU.HGLWLRQBODEHOBGHBGH>/>dHUPDQ\>,>DPS.QDYLJDWLRQ.VLGHEDU.HGLWLRQBODEHOBHQBFD>/>`DQDGD>,>DPS.QDYLJDWLRQ.VLGHEDU.HGLWLRQBODEHOBHQBXV>/>rQLWHG pWDWHV>,>DPS.QDYLJDWLRQ.VLGHEDU.HGLWLRQBODEHOBIUBIU>/>cUDQFH>,>DPS.QDYLJDWLRQ.VLGHEDU.FKDQJHBFRXQWU\>/>`KDQJH `RXQWU\>,>DPS.QDYLJDWLRQ.VLGHEDU.IHDWXUHGBVHFWLRQV>/>cHDWXUHG>,>DPS.QDYLJDWLRQ.VLGHEDU.IROORZBXV>/>cROORZ rV>,>DPS.SDJHBIRRWHU.SULYDF\>/>mULYDF\>,>DPS.SDJHBIRRWHU.FRRNLH>/>`RRNLH mROLF\>,>DPS.SDJHBIRRWHU.WHUPV>/>qHUPV>,>DUFKLYHV.DUFKLYHVBGD\BQDY.QH[W>/>kH[W aD\>,>DUFKLYHV.DUFKLYHVBGD\BQDY.SUHY>/>mUHYLRXV aD\>,>DUFKLYHV.DUFKLYHVBGURSBGRZQBQDYLJDWLRQ.DUFKLYHVBVXEWLWOH>/>o29 ^UFKLYHV>,>DUFKLYHV.DUFKLYHVBGURSBGRZQBQDYLJDWLRQ.FKRRVHBDBGDWH>/>`KRRVH D aDWH>,>DUFKLYHV.DUFKLYHVBGURSBGRZQBQDYLJDWLRQ.GD\>/>aD\>,>DUFKLYHV.DUFKLYHVBGURSBGRZQBQDYLJDWLRQ.IRUPBEXWWRQ>/>dR>,>DUFKLYHV.DUFKLYHVBGURSBGRZQBQDYLJDWLRQ.ODQGLQJBSDJHBVXEWLWOH>/>qDNH D iRRN _DFN>,>DUFKLYHV.DUFKLYHVBGURSBGRZQBQDYLJDWLRQ.PRQWK>/>jRQ>,>DUFKLYHV.DUFKLYHVBGURSBGRZQBQDYLJDWLRQ.\HDU>/>vHDU>,>DUFKLYHV.DUFKLYHVBLQWHUIDFH.ILQGBPRUHBVWRULHVBFWD>/>iHW'V ILQG \RX VRPHWKLQJ HYHQ PRUH DZHVRPH.>,>DUFKLYHV.DUFKLYHVBLQWHUIDFH.PRUHBVWRULHVBEXWWRQ>/>qRGD\'V qRS pWRULHV>,>DUFKLYHV.DUFKLYHVBLQWHUIDFH.QRBUHVXOWV>/>_XPPHU! 0 UHVXOWV IRXQG>,>DUFKLYHV.DUFKLYHVBLQWHUIDFH.SDJHBWLWOH>/>^UFKLYHV>,>DUFKLYHV.DUFKLYHVB\HDUBQDY.PRGXOHBWLWOH>/>^ _ODVW cURP qKH mDVW>,>DUWLFOH.DUWLFOHBKHDGHU.VTXLJJO\iLQH>/>pTXLJJO\ iLQH>,>DUWLFOH.FRQGHQVHGBKHDGHU.VXEWLWOH>/>kRZ oHDGLQJ>,>DUWLFOH.FRQWULEXWRUV.VHSDUDWRU>/>, >,>DUWLFOH.IHDWXUHGBFRQWULEXWRUV.E\OLQH>/>:E\OLQH< E\ :QDPH<>,>DUWLFOH.RWKHUBFRQWULEXWRUV.E\OLQH>/>:E\OLQH< E\ :QDPH<>,>DUWLFOH.RWKHUBFRQWULEXWRUV.E\OLQHBODVWBVHSDUDWRU>/>; >,>DUWLFOH.RWKHUBFRQWULEXWRUV.E\OLQHBVHSDUDWRU>/>; >,>DUWLFOH.RWKHUBFRQWULEXWRUV.E\OLQHBWXSOHBVHSDUDWRU>/>; >,>DUWLFOH.SULPDU\BWDJBEDQQHU.VWRU\BIURP>/>pWRU\ IURP :QDPH<>,>DUWLFOH.SURGXFWV.SURGXFW.EX\BEXWWRQ>/>_rv>,>DUWLFOH.SURGXFWV.SURGXFW.LQIR>/>fkcl>,>DUWLFOH.SURGXFWV.SURGXFWBFDURXVHO.KHDGHU>/>pKRS qKLV>,>DUWLFOH.SURGXFWV.SURGXFWBGHVFULSWLRQ.DYDLODEOHBDW>/>DYDLODEOH DW>,>DUWLFOH.SURGXFWV.SURGXFWBGHVFULSWLRQ.VHSDUDWRU>/>,>,>DUWLFOH.SURGXFWV.SURGXFWBGHVFULSWLRQV.VHSDUDWRU>/>; >,>DUWLFOH.SURGXFWV.SURGXFWBGHVFULSWLRQV.WHUPLQDWRU>/>.>,>DUWLFOH.SURGXFWV.SURGXFWBJULG.KHDGHU>/>pKRS qKLV pWRU\>,>DUWLFOH.SXEOLVKHGBGDWH.RULJLQDOO\BSXEOLVKHG>/>lULJLQDOO\ mXEOLVKHG RQ :GDWH<>,>DUWLFOH.PRVWBSRSXODU.KHDGHU>/>jRVW mRSXODU pWRULHV>,>DUWLFOH.UHODWHGBHQWULHV.KHDGHU>/>oHODWHG pWRULHV>,>DUWLFOH.VOLGHVKRZ.XL.EXWWRQV.EHJLQBVOLGHVKRZ.EHJLQBVOLGHVKRZ>/>_HJLQ pOLGHVKRZ :FKHYURQBULJKW<>,>DUWLFOH.VOLGHVKRZ.XL.EXWWRQV.JRBEDFN.JRBEDFN>/>dR _DFN>,>DUWLFOH.VOLGHVKRZ.XL.EXWWRQV.VHHBDOOBVOLGHV.VHHBDOOBVOLGHV>/>pHH ^OO pOLGHV>,>DUWLFOH.VOLGHVKRZ.XL.EXWWRQV.QH[WBVOLGH.QH[WBVOLGHBOLQNBWLWOH>/>kH[W pOLGH>,>DUWLFOH.VOLGHVKRZ.XL.EXWWRQV.SUHYLRXVBVOLGH.SUHYLRXVBVOLGHBOLQNBWLWOH>/>mUHYLRXV pOLGH>,>DUWLFOH.VOLGHVKRZ.XL.VOLGHBLQIR.EHJLQBFWD>/>_HJLQ pOLGHVKRZ>,>DUWLFOH.VOLGHVKRZ.XL.VOLGHBLQIR.LQGH[BDQGBFRXQW>/>:LQGH[< RI :FRXQW<>,>DUWLFOH.VOLGHVKRZ.XSBQH[W.KHDGHU>/>rS kH[W>,>DUWLFOH.VOLGHVKRZ.GHVNWRSBOD\RXW.VOLGHBQXPEHUBDOWBVWULQJ>/>pOLGH :VOLGHkXPEHU<>,>DUWLFOH.XSGDWHGBGDWH.MXVWBGDWH>/>:GDWH<>,>DUWLFOH.XSGDWHGBGDWH.ODVWBXSGDWHG>/>iDVW rSGDWHG :GDWH<>,>FDUG.FDWHJRU\BFDUG.WDJOLQH>/>pKRS WKH `ROOHFWLRQ>,>FDUG.IHDWXUHGBFDUGBHOHPHQWV.E\OLQH>/>E\ :QDPH<>,>FDUG.IHDWXUHGBFDUGBHOHPHQWV.SDLGBFRQWHQWBODEHO>/>mDLG `RQWHQW>,>FDUG.KHURBFDUGBHOHPHQWV.E\OLQH>/>E\ :QDPH<>,>FDUG.KHURBFDUGBHOHPHQWV.SDLGBFRQWHQWBODEHO>/>mDLG `RQWHQW>,>FDUG.SUHPLXPBFDUG.VHULHVBFWD>/>tDWFK kRZ>,>FDUG.SULPHBFDUGBHOHPHQWV.SDLGBFRQWHQWBODEHO>/>mDLG `RQWHQW>,>FDUG.SURGXFWBFDUG.EX\BEXWWRQ>/>_rv>,>FDUG.SURGXFWBFDUG.GHWDLOV>/>abq^fip>,>FDUG.SURGXFWBFDUG.UHWDLOHUBFUHGLW>/>IURP>,>FDUG.SURGXFWBFDUG.XQDYDLODEOH>/>plia lrq>,>FDUG.VHULHVBFDUG.ZDWFKBQRZ>/>tDWFK kRZ>,>FDUG.VWDQGDUGBFDUGBHOHPHQWV.E\OLQH>/>E\ :QDPH<>,>FDUG.VWDQGDUGBFDUGBHOHPHQWV.SDLGBFRQWHQWBODEHO>/>mDLG `RQWHQW>,>FRPPRQ.DERXW.DERXW>/>^ERXW>,>FRPPRQ.DERXW.PLVVLRQ>/>lXU jLVVLRQ>,>FRPPRQ.DERXW.VHULHV>/>^ERXW>,>FRPPRQ.DQFKRUBQDYLJDWLRQ.DQFKRUBQDYLJDWLRQ.SULPDU\BODEHO>/>gXPS WR FKDSWHU>,>FRPPRQ.DQFKRUBQDYLJDWLRQ.DQFKRUBQDYLJDWLRQ.VHFRQGDU\BODEHO>/>jRUH...>,>FRPPRQ.GDWHV.SXEOLFDWLRQBGDWHBWLPH.IRUPDWWHGBGDWHBWLPH>/>:GDWH<, :WLPH<>,>FRPPRQ.PRUHBVWRULHVBEXWWRQ.HUURUBPHVVDJH>/>lK QRHV! qKHUH ZDV DQ HUURU ORDGLQJ FRQWHQW>,>FRPPRQ.PRUHBVWRULHVBEXWWRQ.PRUHBVWRULHVBEXWWRQ>/>jRUH pWRULHV>,>FRPPRQ.PRUHBVWRULHVBEXWWRQ.PRUHBVWRULHVBEXWWRQBUHWU\>/>qU\ ^JDLQ?>,>FRPPRQ.VRFLDOBLFRQV.HPDLO.SDLGBFRQWHQW>/>mDLG `RQWHQW>,>FRPPRQ.VRFLDOBLFRQV.HPDLO.VKDUHBEXWWRQBWLWOH>/>pKDUH E\ bPDLO>,>FRPPRQ.VRFLDOBLFRQV.IDFHERRN.SDLGBGHVFULSWLRQ>/>(mDLG `RQWHQW) :VKDUHaHVFULSWLRQ<>,>FRPPRQ.VRFLDOBLFRQV.IDFHERRN.VKDUHBEXWWRQBWLWOH>/>pKDUH RQ cDFHERRN>,>FRPPRQ.VRFLDOBLFRQV.IOLSERDUG.SDLGBKDVKWDJ>/>#SDLG>,>FRPPRQ.VRFLDOBLFRQV.IOLSERDUG.VKDUHBEXWWRQBWLWOH>/>pKDUH RQ cOLSERDUG>,>FRPPRQ.VRFLDOBLFRQV.SLQWHUHVW.SDLGBKDVKWDJ>/>#SDLG>,>FRPPRQ.VRFLDOBLFRQV.SLQWHUHVW.VKDUHBEXWWRQBWLWOH>/>pKDUH RQ mLQWHUHVW>,>FRPPRQ.VRFLDOBLFRQV.VPV.DGBKDVKWDJ>/>#DG>,>FRPPRQ.VRFLDOBLFRQV.VPV.VKDUHBEXWWRQBWLWOH>/>pKDUH E\ pjp>,>FRPPRQ.VRFLDOBLFRQV.WZLWWHU.DGBKDVKWDJ>/>#DG>,>FRPPRQ.VRFLDOBLFRQV.WZLWWHU.VKDUHBEXWWRQBWLWOH>/>pKDUH RQ qZLWWHU>,>FRPPRQ.VRFLDOBLFRQV.ZKDWVDSS.DGBKDVKWDJ>/>#DG>,>FRPPRQ.VRFLDOBLFRQV.ZKDWVDSS.VKDUHBEXWWRQBWLWOH>/>pKDUH E\ tKDWV^SS>,>FRPPRQ.VZLSHUBZUDSSHU.SUHYLRXVBEXWWRQBWLWOH>/>mUHYLRXV>,>FRPPRQ.VZLSHUBZUDSSHU.QH[WBEXWWRQBWLWOH>/>kH[W>,>FRQWDLQHUV.SURGXFWBOLVW.QRBUHVXOWV>/>_XPPHU! 0 UHVXOWV IRXQG>,>IRRWHU.FRPSDQ\>/>`ljm^kv>,>IRRWHU.HGLWLRQV>/>bafqflkp>,>IRRWHU.LQIRUPDWLRQ>/>fkcloj^qflk>,>IRRWHU.QHZVOHWWHUBVLJQXS>/>kbtpibqqbo pfdk-rm>,>IRRWHU.IRRWHUBHPDLOBDFTXLVLWLRQ.SODFHKROGHU>/>bPDLO ^GGUHVV>,>IRRWHU.VRFLDOBQDY.HPDLOBOLQNBWLWOH>/>pLJQ XS IRU QHZVOHWWHUV>,>IRRWHU.VRFLDOBQDY.IDFHERRNBOLQNBWLWOH>/>sLVLW oHILQHU\29 RQ cDFHERRN>,>IRRWHU.VRFLDOBQDY.WZLWWHUBOLQNBWLWOH>/>sLVLW oHILQHU\29 RQ qZLWWHU>,>IRRWHU.VRFLDOBQDY.\RXWXEHBOLQNBWLWOH>/>sLVLW oHILQHU\29 RQ vRXqXEH>,>IRRWHU.VRFLDOBQDY.LQVWDJUDPBOLQNBWLWOH>/>sLVLW oHILQHU\29 RQ fQVWDJUDP>,>IRRWHU.VRFLDOBQDY.SLQWHUHVWBOLQNBWLWOH>/>sLVLW oHILQHU\29 RQ mLQWHUHVW>,>IRRWHU.VRFLDOBQDY.WXPEOUBOLQNBWLWOH>/>sLVLW oHILQHU\29 RQ qXPEOU>,>KHDG.DUFKLYHVBPHWDBGHVFULSWLRQ>/>aLJ LQWR WKH :GDWH< o29 DUFKLYHV DQG ILQG DOO \RXU IDYRULWH VWRULHV LQ RQH SODFH!>,>KHDG.DUFKLYHVBPHWDBWLWOH>/>oHILQHU\29 - :GDWH<>,>KHDG.DUFKLYHVBWLWOH>/>oHILQHU\29 ^UFKLYHV - :GDWH<>,>KHDG.FRQWULEXWRUBPHWDBGHVFULSWLRQ>/>dHW DOO WKH ODWHVW IURP :FRQWULEXWRU< IRU KRZ WR OLYH D VW\OLVK, ZHOO-URXQGHG OLIH.>,>KHDG.FRQWULEXWRUBPHWDBWLWOH>/>:FRQWULEXWRU<'V oHFHQW ^UWLFOHV - oHILQHU\29>,>KHDG.FRQWULEXWRUBWLWOH>/>:FRQWULEXWRU<'V oHFHQW ^UWLFOHV - oHILQHU\29>,>KHDG.SDLGBGHVFULSWLRQ>/>(mDLG `RQWHQW) :VKDUHaHVFULSWLRQ<>,>KHDGHU.VHDUFKBQDY.SODFHKROGHU>/>pHDUFK>,>KHDGHU.VHDUFKBQDY.FORVHBEXWWRQBWLWOH>/>`ORVH>,>KHDGHU.QDYLJDWLRQ.JRBKRPH>/>dR WR :ODEHO< eRPH>,>KHDGHU.QDYLJDWLRQ.FORVH>/>`ORVH>,>KRFV.FDURXVHO.DUURZV.SUHYLRXVBEXWWRQBWLWOH>/>mUHYLRXV>,>KRFV.FDURXVHO.DUURZV.QH[WBEXWWRQBWLWOH>/>kH[W>,>URZ.PXOWLBVWRU\BURZ.HSLVRGHBFRXQW>/>:HSLVRGHBFRXQW< bSLVRGHV>,>URZ.PXOWLBVWRU\BURZ.PXOWLBVWRU\BURZBHOHPHQWV.VHHBPRUH>/>pHH jRUH>,>URZ.PXOWLBVWRU\BURZ.PXOWLBVWRU\BURZBHOHPHQWV.ZDWFKBQRZ>/>tDWFK kRZ>,>URZ.QHZVBWLFNHUBURZ.ODWHVWBWLWOH>/>iDWHVW kHZV>,>VHDUFK.VHDUFKBLQWHUIDFH.SODFHKROGHU>/>pHDUFK>,>VHDUFK.VHDUFKBSDQHO.SODFHKROGHU>/>pHDUFK>,>VHDUFK.VHDUFKBUHVXOWVBPHVVDJH.PHVVDJH>/>:UHVXOWV`RXQW, SOXUDO, =0 :_XPPHU! 0 UHVXOWV IRXQG< RQH :`KD-FKLQJ! 1 UHVXOW IRXQG.< RWKHU :`KD-FKLQJ! # UHVXOWV IRXQG.<<>,>VHFWLRQ.VHFWLRQ.LQGH[BDQGBFRXQW>/>:LQGH[< RI :FRXQW<>,>VHFWLRQ.VHFWLRQV.DG>/>^GYHUWLVHPHQW>,>VHFWLRQ.\RXWXEHBVHFWLRQ.PRELOHBORDGBFWD>/>iRDG sLGHR>,>VHULHV.YLGHRBVHULHV.HSLVRGH.QRZBSOD\LQJ>/>kRZ mOD\LQJ>,>VHULHV.YLGHRBVHULHV.HSLVRGH.HSLVRGHBDOWBWH[W>/>sLGHR qKXPEQDLO>,>VHULHV.YLGHRBVHULHV.HSLVRGHBERG\.FRPPHQWBEXWWRQBWLWOH>/>`RPPHQW>,>VHULHV.YLGHRBVHULHV.HSLVRGHBERG\.\RXWXEHBEXWWRQBWLWOH>/>lSHQ vRXqXEH FKDQQHO>,>VHULHV.YLGHRBVHULHV.HSLVRGHBPHWD.UHOHDVHBGDWH>/>oHOHDVHG RQ :GDWH<>,>VHULHV.YLGHRBVHULHV.PRUHBLQIRBEXWWRQ.GHVFULSWLRQ>/>pHH PRUH DERXW WKLV bSLVRGH>,>VHULHV.YLGHRBVHULHV.PRUHBLQIRBEXWWRQ.WH[W>/>bSLVRGH fQIR>,>VHULHV.YLGHRBVHULHV.YLGHRBVHULHVBHQWU\.SOD\BEXWWRQ>/>mOD\>,>VKRSSLQJ.EUHDGFUXPEVBEDU.EUHDGFUXPEVBSURGXFWVBIURP>/>mURGXFWV IURP>,>VKRSSLQJ.PRUHBSURGXFWVBEXWWRQ.PRUHBSURGXFWVBEXWWRQ>/>jRUH mURGXFWV>,>VKRSSLQJ.PRUHBSURGXFWVBEXWWRQ.PRUHBSURGXFWVBEXWWRQBUHWU\>/>qU\ ^JDLQ?>,>VKRSSLQJ.PRUHBSURGXFWVBEXWWRQ.PRUHBSURGXFWVBHUURUBPHVVDJH>/>lK QRHV! qKHUH ZDV DQ HUURU ORDGLQJ FRQWHQW>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBGHWDLOV.IHDWXUHGBLQBPRGXOH.E\OLQH>/>E\ :QDPH<>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBGHWDLOV.IHDWXUHGBLQBPRGXOH.IHDWXUHGBPHVVDJH>/>:HQWU\`RXQW, SOXUDO, RQH :cHDWXUHG LQ 1 VWRU\< RWKHU :cHDWXUHG LQ :HQWU\`RXQW< VWRULHV<<>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBGHWDLOV.LQIR.EX\BEXWWRQ>/>_X\ kRZ>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBGHWDLOV.LQIR.SURGXFWBXQDYDLODEOHBIHDWXUHGBPHVVDJH>/>tH'UH VRUU\, ORRNV OLNH WKLV LWHP LV VROG RXW>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBGHWDLOV.LQIR.SURGXFWBXQDYDLODEOHBUHWDLOHUBQDPH>/>tDV DYDLODEOH DW :UHWDLOHUBQDPH<>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBGHWDLOV.LQIR.SURGXFWBXQDYDLODEOHBVHHBPRUH>/>pHH PRUH :ILUVWBFDWHJRU\<>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBGHWDLOV.LQIR.SURGXFWBXQDYDLODEOHBVKRSBPRUH>/>cLQG VLPLODU SURGXFWV>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBGHWDLOV.LQIR.UHWDLOHUBQDPH>/>^W :UHWDLOHUBQDPH<>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBGHWDLOV.LQIR.UHYLHZBEXWWRQ>/>oHYLHZ fW>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBGHWDLOV.UHYLHZV.UHYLHZVBDWWULEXWLRQ>/>jRUH IURP>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBGHWDLOV.UHYLHZV.UHYLHZVBWLWOH>/>oHYLHZV>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.FOHDUBLWHP.FOHDU>/>FOHDU>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.GHVNWRS.ILOWHUBEDU.YLHZBDOOBFROOHFWLRQV>/>sLHZ ^OO `ROOHFWLRQV>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.ILOWHUBVRUWBZUDSSHU.FOHDUBEXWWRQ>/>FOHDU DOO>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.ILOWHUBVRUWBZUDSSHU.XSGDWHBEXWWRQ>/>XSGDWH>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.KHURBFRQWHQW.EURZVLQJ>/>_URZVLQJ>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.KHURBFRQWHQW.EURZVLQJBFROOHFWLRQV>/>_URZVLQJ `ROOHFWLRQV>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.KHURBFRQWHQW.IHDWXUHGBFROOHFWLRQ>/>cHDWXUHG `ROOHFWLRQ>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.PRELOH.QDYLJDWLRQ.FROOHFWLRQV>/>`ROOHFWLRQV>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.SURGXFWBOLVWBDERXW.DERXW>/>DERXW>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.SURGXFWBOLVWBDERXW.DERXWBVKRSSLQJ>/>DERXW VKRSSLQJ>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.UHVXOWBFRXQW.GHVNWRS>/>:UHVXOW`RXQW, SOXUDO, RQH :1 UHVXOW< RWKHU :# UHVXOWV<<>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.UHVXOWBFRXQW.QRWBGHVNWRSBFRXQW>/>:UHVXOW`RXQW, SOXUDO, =0 :_XPPHU! 0 UHVXOWV IRXQG< RQH :1 UHVXOW,< RWKHU :# UHVXOWV,<<>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.UHVXOWBFRXQW.QRWBGHVNWRSBFWD>/>VKRS IRU...>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.ILOWHUBVHOHFW.FDWHJRU\>/>FDWHJRU\>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.ILOWHUBVHOHFW.FROOHFWLRQ>/>FROOHFWLRQ>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.ILOWHUBVHOHFW.FRORU>/>FRORU>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.ILOWHUBVHOHFW.GHSDUWPHQW>/>GHSDUWPHQW>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.ILOWHUBVHOHFW.W\SH>/>W\SH>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.ILOWHUBVRUWBZUDSSHU.ILOWHUBE\>/>cLOWHU _\>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.ILOWHUBVRUWBZUDSSHU.ODEHO>/>cLOWHU & pRUW _\>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.ILOWHUBVRUWBZUDSSHU.SULFHBUDQJH>/>mULFH oDQJH>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.ILOWHUBVRUWBZUDSSHU.VRUWBE\>/>pRUW _\>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.SULFHBVHOHFW.0-49>/>rQGHU $50>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.SULFHBVHOHFW.100-249>/>$100 { $249>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.SULFHBVHOHFW.1000-DQG-DERYH>/>$1000 ^ka ^_lsb>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.SULFHBVHOHFW.250-499>/>$250 { $499>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.SULFHBVHOHFW.50-99>/>$50 { $99>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.SULFHBVHOHFW.500-999>/>$500 { $999>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.SULFHBVHOHFW.KHDGHU>/>SULFH>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.VDOH>/>RQ VDOH>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.VRUWBVHOHFW.KHDGHU>/>VRUW>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.VRUWBVHOHFW.VRUWBLGBGHVF>/>QHZHVW>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.VRUWBVHOHFW.VRUWBSULFHBDVF>/>KLJK { ORZ>,>VKRSSLQJ.SURGXFWBOLVW.BBL18QBB.VRUWBVHOHFW.VRUWBSULFHBGHVF>/>ORZ { KLJK>,>VKRSSLQJ.VHDUFK.SODFHKROGHU>/>pHDUFK>,>VKRSSLQJ.VHDUFK.SURGXFWBFRXQW>/>:UHVXOW`RXQW, SOXUDO, RQH :1 SURGXFW< RWKHU :# SURGXFWV<<>,>VKRSSLQJ.VHDUFK.VHDUFKBWHUP>/>IRU y>:VHDUFKqHUP<y>>,>VOLGHVKRZBUHIUHVK.DUWLFOH.VOLGHVKRZ.VOLGH.LQGH[BDQGBFRXQW>/>:LQGH[< RI :FRXQW<>,>VOLGHVKRZBUHIUHVK.DUWLFOH.VOLGHVKRZ.XSBQH[W.KHDGHU>/>rS kH[W>,>VOLGHVKRZBUHIUHVK.DUWLFOH.VOLGHVKRZ.XSBQH[W.EXWWRQ>/>oHDG kRZ>,>VOLGHVKRZBUHIUHVK.DUWLFOH.SURGXFWV.VOLGHBSURGXFW.EX\BEXWWRQ>/>_rv>,>VOLGHVKRZBUHIUHVK.DUWLFOH.SURGXFWV.VOLGHBSURGXFW.GHWDLOV>/>abq^fip>,>XWLOV.YLGHR.LQLWLDOL]HgtmOD\HU.MZBVKDUHBFDSWLRQ>/>pKDUH sLGHR><,>IRRWHUiLQNV>/:>FRPSDQ\>/x:>KUHI>/>KWWSV/}}FRUSRUDWH.U29.FRP>,>QDPH>/>^ERXW rV><,:>KUHI>/>KWWSV/}}FRUSRUDWH.U29.FRP}FDUHHUV>,>QDPH>/>gREV><,:>KUHI>/>KWWSV/}}FRUSRUDWH.U29.FRP}DERXW-SUHVV>,>QDPH>/>mUHVV><,:>KUHI>/>KWWSV/}}FRUSRUDWH.U29.FRP}DGYHUWLVLQJ>,>QDPH>/>^GYHUWLVLQJ><,:>KUHI>/>PDLOWR/IHHGEDFN@UHILQHU\29.FRP>,>QDPH>/>cHHGEDFN><,:>KUHI>/>KWWSV/}}FRUSRUDWH.U29.FRP}U29-LQWHOOLJHQFH>,>QDPH>/>oHILQHU\29 fQWHOOLJHQFH><z,>LQIRUPDWLRQ>/x:>KUHI>/>}QHZV>,>QDPH>/>o29 kHZV><,:>KUHI>/>}HQ-XV}WHUPV-DQG-FRQGLWLRQV>,>QDPH>/>qHUPV><,:>KUHI>/>}HQ-XV}SULYDF\>,>QDPH>/>mULYDF\><,:>KUHI>/>}HQ-XV}DUFKLYHV>,>UHO>/>QRIROORZ>,>QDPH>/>^UFKLYHV><,:>KUHI>/>}UVV.[PO>,>QDPH>/>opp><,:>KUHI>/>}HQ-XV}SULYDF\#DGFKRLFHV>,>QDPH>/>^G `KRLFHV><z,>HGLWLRQV>/x:>HGLWLRQfG>/2,>HGLWLRQ_DVHQDPH>/>HQ-JE>,>KUHI>/>}HQ-JE>,>QDPH>/>rQLWHG hLQJGRP><,:>HGLWLRQfG>/3,>HGLWLRQ_DVHQDPH>/>GH-GH>,>KUHI>/>}GH-GH>,>QDPH>/>dHUPDQ\><,:>HGLWLRQfG>/4,>HGLWLRQ_DVHQDPH>/>IU-IU>,>KUHI>/>}IU-IU>,>QDPH>/>cUDQFH><,:>HGLWLRQfG>/5,>HGLWLRQ_DVHQDPH>/>HQ-FD>,>KUHI>/>}HQ-FD>,>QDPH>/>`DQDGD><z<,>QHZVOHWWHUV>/x:>FKDQQHO>/>GHIDXOW>,>OLVW>/>PDLQBHYHU\ZKHUH>,>WHPSODWH>/>ZHOFRPHBRUJDQLF><z,>HGLWLRQBGDWD>/:>LG>/1,>EDVHQDPH>/>HQ-XV>,>GRPDLQ>/>ZZZ.UHILQHU\29.FRP>,>HPRML>/>🇺🇸>,>FRQILJ>/:>SLQWHUHVWBOLQN>/>KWWSV/}}ZZZ.SLQWHUHVW.FRP}UHILQHU\29}>,>WLPH]RQH>/>^PHULFD}kHZBvRUN>,>ORFDOH>/>HQBrp.XWI-8>,>ODQJXDJH>/>HQ-XV>,>GDWHBIRUPDW>/>j M, v>,>HPDLOBSUHIL[>/>oHILQHU\29>,>IDFHERRNBSDJH>/>UHILQHU\29>,>LQVWDJUDPBKDQGOH>/>UHILQHU\29>,>SLQWHUHVWBKDQGOH>/>UHILQHU\29>,>SLQWHUHVWBKDVKWDJ>/>#UHILQHU\29>,>SRODUBHQDEOHG>/WUXH,>SXEOLFDWLRQBVWDUW>/>2005-05-05>,>VRFLDOBGRPDLQ>/>ZZZ.UHILQHU\29.FRP>,>VXEVFULEHBRSWLQ>/WUXH,>VZHHSVWDNHVBRSWLQ>/IDOVH,>WZLWWHUBKDQGOH>/>UHILQHU\29>,>\RXWXEHBFKDQQHO>/>oHILQHU\29qs>,>WXPEOUBKDQGOH>/>UHILQHU\29>,>QHZVURRPBKRPHBLG>/>KRPH-UHGHVLJQ>,>QHZVURRPBDUWLFOHBLG>/>DUWLFOH>,>HPDLOBVLJQXSBSDJH>/>KWWSV/}}MXPS.UHILQHU\29.FRP}MRLQ}24}VLJQXS-DOO-QHZVOHWWHUV>,>WHUPVBOLQN>/>}WHUPV-DQG-FRQGLWLRQV>,>SULYDF\BOLQN>/>}SULYDF\>,>IHHGEDFNBDGGUHVV>/>IHHGEDFN@UHILQHU\29.FRP>,>VNLPOLQNVBSXEBLG>/>30283u879131>,>MZBHQDEOHBUHODWHG>/WUXH,>VSRWLPBLG>/>VSBUH[iR99Y>,>WHPSBVXSSUHVVBDXWKRUBOLQNV>/IDOVH,>VXSSUHVVBDUFKLYHBOLQNV>/IDOVH,>JWPBFRQWDLQHUBLG>/>dqj-qpmctw>,>MZBSOD\HUBLG>/>DYqXSLGa>,>IEBSL[HOBLG>/>709693729097198>,>HPDLOBOLVW>/>PDLQBHYHU\ZKHUH>,>HPDLOBZHOFRPHBWHPSODWH>/>ZHOFRPHBRUJDQLF>,>WDUJHWBODQJXDJH>/>HQ><<,>DOWHUQDWHBXUOV>/x:>HGLWLRQBLG>/1,>ODQJ>/>HQ>,>XUO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}HQ-XV}FURZQ-KHLJKWV-WKUHH-EHGURRP-DSDUWPHQW-WRXU-YLGHR-VZHHW-GLJV>,>DPSBXUO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}DPS}HQ-XV}FURZQ-KHLJKWV-WKUHH-EHGURRP-DSDUWPHQW-WRXU-YLGHR-VZHHW-GLJV><z<,>PHWD>/:>PHWDBWLWOH>/>qRXU ^ qKUHH _HGURRP ^SDUWPHQW fQ kv` pZHHW aLJV sLGHR>,>PHWDBGHVFULSWLRQ>/>qRGD\/ `KORH, pXUL\D, DQG ^EE\ VKRZ XV WKHLU FRQYHUWHG WKUHH-EHGURRP DSDUWPHQW LQ `URZQ eHLJKWV.>,>PHWDBQRLQGH[>/IDOVH,>DPSBXUO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}DPS}HQ-XV}FURZQ-KHLJKWV-WKUHH-EHGURRP-DSDUWPHQW-WRXU-YLGHR-VZHHW-GLJV><,>PRGXOHV>/x:>W\SH>/>UHODWHG-FRQWHQW>,>LG>/0,>SDJHBLG>/0,>URZV>/x:>W\SH>/>3-VWDQGDUG>,>FDUGV>/x:>FDUGfa>/1,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/1,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/1,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/9175202,>WLWOH>/>qKHVH iX[H-iRRNLQJ hLWFKHQ cLQGV ^UH `KHDS (& ^FWXDOO\ rVHIXO)>,>WUXQFDWHGBWLWOHB80>/>qKHVH iX[H-iRRNLQJ hLWFKHQ cLQGV ^UH `KHDS (& ^FWXDOO\ rVHIXO)>,>WUXQFDWHGBWLWOHB62>/>qKHVH iX[H-iRRNLQJ hLWFKHQ cLQGV ^UH `KHDS (& ^FWXDOO\ rVHIXO)>,>KHURBVKRUWHUBWLWOH>/>`KHDS & rVHIXO tD\V qR jDNH vRXU hLWFKHQ iRRN iX[H>,>SXEOLVKHG>/1578692716,>H[FHUSWBWUXQFDWHGB155>/>>,>ODEHO>/>eRPH>,>FRQWULEXWRUV>/x:>GLVSOD\BQDPH>/>bOL]DEHWK _X[WRQ><z,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>4[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9180734.MSJ?FURS=4%3^3><<<,:>W\SH>/>5[6>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9180734.MSJ?FURS=5%3^6><<<,:>W\SH>/>8[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9180734.MSJ?FURS=8%3^3><<<z,>PHWD>/:>VROGBFRQWHQWBW\SH>/QXOO<,>XUO>/>}HQ-XV}NLWFKHQ-FRXQWHU-GHFRU>,>LVBYLGHRBFDUG>/IDOVH,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/2,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/2,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/2,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/9082023,>WLWOH>/>gRDQQD & `KLS dDLQHV ^UH b[SDQGLQJ qKHLU qDUJHW `ROOHFWLRQ fQWR cXUQLWXUH>,>WUXQFDWHGBWLWOHB80>/>gRDQQD & `KLS dDLQHV ^UH b[SDQGLQJ qKHLU qDUJHW `ROOHFWLRQ fQWR cXUQLWXUH>,>WUXQFDWHGBWLWOHB62>/>gRDQQD & `KLS dDLQHV ^UH b[SDQGLQJ qKHLU qDUJHW `ROOHFWLRQ ...>,>KHURBVKRUWHUBWLWOH>/>gRDQQD & `KLS dDLQHV ^UH kRZ jDNLQJ cXUQLWXUH>,>SXEOLVKHG>/1578670704,>H[FHUSWBWUXQFDWHGB155>/>>,>ODEHO>/>pKRSSLQJ eRPH>,>FRQWULEXWRUV>/x:>GLVSOD\BQDPH>/>pKDQQRQ `DUOLQ><,:>GLVSOD\BQDPH>/>jLFKHOOH pDQWLDJR `RUWéV><z,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>4[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9082099.MSJ?FURS=4%3^3><<<,:>W\SH>/>5[6>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9082099.MSJ?FURS=5%3^6><<<,:>W\SH>/>8[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9082100.MSJ?FURS=8%3^3><<<z,>PHWD>/:>VROGBFRQWHQWBW\SH>/QXOO<,>XUO>/>}HQ-XV}2020}01}9082023}MRDQQD-FKLS-JDLQHV-WDUJHW-IXUQLWXUH-FROOHFWLRQ>,>LVBYLGHRBFDUG>/IDOVH,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/3,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/3,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/3,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/222633,>WLWOH>/>oHILQHU\29 oHDGHUV `RQIHVV qKHLU ^PD]RQ eLGGHQ dHPV>,>WUXQFDWHGBWLWOHB80>/>oHILQHU\29 oHDGHUV `RQIHVV qKHLU ^PD]RQ eLGGHQ dHPV>,>WUXQFDWHGBWLWOHB62>/>oHILQHU\29 oHDGHUV `RQIHVV qKHLU ^PD]RQ eLGGHQ dHPV>,>KHURBVKRUWHUBWLWOH>/>o29 oHDGHUV `RQIHVV qKHLU ^PD]RQ eLGGHQ dHPV>,>SXEOLVKHG>/1578524460,>H[FHUSWBWUXQFDWHGB155>/>>,>ODEHO>/>iLYLQJ>,>FRQWULEXWRUV>/x:>GLVSOD\BQDPH>/>bOL]DEHWK _X[WRQ><z,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>4[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9170334.MSJ?FURS=4%3^3><<<,:>W\SH>/>5[6>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9170334.MSJ?FURS=5%3^6><<<,:>W\SH>/>8[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9170340.MSJ?FURS=8%3^3><<<z,>PHWD>/:>VROGBFRQWHQWBW\SH>/QXOO<,>XUO>/>}HQ-XV}EHVW-WKLQJV-RQ-DPD]RQ-KLGGHQ-JHPV>,>LVBYLGHRBFDUG>/IDOVH,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/>UHODWHG><z,>URZfa>/1,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/1,>GHVNWRS^GmRVLWLRQ>/>UHODWHG>,>WDEOHW^GmRVLWLRQ>/>UHODWHG>,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>W\SH>/>3-VWDQGDUG>,>FDUGV>/x:>FDUGfa>/4,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/1,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/4,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/9148391,>WLWOH>/>qKHVH eRPH qUHQGV ^UH dRLQJ _H bYHU\ZKHUH fQ 2020>,>WUXQFDWHGBWLWOHB80>/>qKHVH eRPH qUHQGV ^UH dRLQJ _H bYHU\ZKHUH fQ 2020>,>WUXQFDWHGBWLWOHB62>/>qKHVH eRPH qUHQGV ^UH dRLQJ _H bYHU\ZKHUH fQ 2020>,>KHURBVKRUWHUBWLWOH>/>qKH qRS eRPH qUHQGV qR qU\ fQ 2020>,>SXEOLVKHG>/1578503024,>H[FHUSWBWUXQFDWHGB155>/>>,>ODEHO>/>eRPH>,>FRQWULEXWRUV>/x:>GLVSOD\BQDPH>/>bOL]DEHWK _X[WRQ><z,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>4[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9166816.SQJ?FURS=4%3^3><<<,:>W\SH>/>5[6>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9166816.SQJ?FURS=5%3^6><<<,:>W\SH>/>8[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9166816.SQJ?FURS=8%3^3><<<z,>PHWD>/:>VROGBFRQWHQWBW\SH>/QXOO<,>XUO>/>}HQ-XV}2020}01}9148391}KRPH-GHFRU-WUHQGV-2020-SURGXFWV>,>LVBYLGHRBFDUG>/IDOVH,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/5,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/2,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/5,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/9151725,>WLWOH>/>eHUH’V tKHUH ^OO qKH sDQGHUSXPS oXOHV `DVW jHPEHUV iLYH>,>WUXQFDWHGBWLWOHB80>/>eHUH’V tKHUH ^OO qKH sDQGHUSXPS oXOHV `DVW jHPEHUV iLYH>,>WUXQFDWHGBWLWOHB62>/>eHUH’V tKHUH ^OO qKH sDQGHUSXPS oXOHV `DVW jHPEHUV iLYH>,>KHURBVKRUWHUBWLWOH>/>^ dXLGH qR tKHUH qKH 'sDQGHUSXPS oXOHV' `DVW iLYHV>,>SXEOLVKHG>/1578502890,>H[FHUSWBWUXQFDWHGB155>/>>,>ODEHO>/>qs pKRZV>,>FRQWULEXWRUV>/x:>GLVSOD\BQDPH>/>lOLYLD eDUULVRQ><z,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>4[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9159928.MSJ?FURS=2200%2`1651%2`[0%2`\61><<<,:>W\SH>/>5[6>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9159928.MSJ?FURS=5%3^6><<<,:>W\SH>/>8[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9159937.MSJ?FURS=8%3^3><<<z,>PHWD>/:>VROGBFRQWHQWBW\SH>/QXOO<,>XUO>/>}HQ-XV}2020}01}9151725}YDQGHUSXPS-UXOHV-FDVW-KRXVHV>,>LVBYLGHRBFDUG>/IDOVH,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/6,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/3,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/6,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/234776,>WLWOH>/>14 fUUHVLVWLEO\ `KLF dODVV tDWHU _RWWOHV cRU bYHU\ q\SH lI e\GUDWRU>,>WUXQFDWHGBWLWOHB80>/>14 fUUHVLVWLEO\ `KLF dODVV tDWHU _RWWOHV cRU bYHU\ q\SH lI e\GUDWRU>,>WUXQFDWHGBWLWOHB62>/>14 fUUHVLVWLEO\ `KLF dODVV tDWHU _RWWOHV cRU bYHU\ q\SH lI ...>,>KHURBVKRUWHUBWLWOH>/>^ `KLF dODVV tDWHU _RWWOH cRU bYHU\ e\GUDWRU>,>SXEOLVKHG>/1578350100,>H[FHUSWBWUXQFDWHGB155>/>>,>ODEHO>/>tKDW qR _X\ kRZ>,>FRQWULEXWRUV>/x:>GLVSOD\BQDPH>/>lOLYLD eDUULVRQ><z,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>4[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V1.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}36H}0,357,2000,1500}[,80}2246804}LPDJH.MSJ><<<,:>W\SH>/>5[6>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V1.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}36H}0,0,2000,2400}[,80}2246804}LPDJH.MSJ><<<,:>W\SH>/>8[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V1.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}36H}0,670,2000,750}[,80}2246804}LPDJH.MSJ><<<z,>PHWD>/:>VROGBFRQWHQWBW\SH>/QXOO<,>XUO>/>}HQ-XV}2019}06}234776}EHVW-JODVV-ZDWHU-ERWWOHV>,>LVBYLGHRBFDUG>/IDOVH,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/>UHODWHG-^><z,>URZfa>/2,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/2,>GHVNWRS^GmRVLWLRQ>/QXOO,>WDEOHW^GmRVLWLRQ>/QXOO,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>W\SH>/>3-VWDQGDUG>,>FDUGV>/x:>FDUGfa>/7,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/1,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/7,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/9112219,>WLWOH>/>j\ oRRPPDWH & f mD\ $5,000 cRU ^ qZR-_HGURRP ^SDUWPHQW fQ jDQKDWWDQ>,>WUXQFDWHGBWLWOHB80>/>j\ oRRPPDWH & f mD\ $5,000 cRU ^ qZR-_HGURRP ^SDUWPHQW fQ jDQKDWWDQ>,>WUXQFDWHGBWLWOHB62>/>j\ oRRPPDWH & f mD\ $5,000 cRU ^ qZR-_HGURRP ^SDUWPHQW fQ ...>,>KHURBVKRUWHUBWLWOH>/>tKDW $5,000 ^ jRQWK tLOO dHW vRX fQ kHZ vRUN `LW\>,>SXEOLVKHG>/1578347777,>H[FHUSWBWUXQFDWHGB155>/>lQ oHILQHU\29’V pZHHW aLJV, ZH WDNH D ORRN LQVLGH WKH VRPHWLPHV VPDOO, VRPHWLPHV VSDFLRXV KRPHV RI PLOOHQQLDO ZRPHQ. tKDW LI \RX FRXOG OLYH LQ \RXU G>,>ODEHO>/>pZHHW aLJV>,>FRQWULEXWRUV>/x:>GLVSOD\BQDPH>/>jLFKHOOH pDQWLDJR `RUWéV><z,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>4[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9113798.MSJ?FURS=4%3^3><<<,:>W\SH>/>5[6>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9113798.MSJ?FURS=5%3^6><<<,:>W\SH>/>8[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9113804.MSJ?FURS=8%3^3><<<z,>PHWD>/:>VROGBFRQWHQWBW\SH>/QXOO<,>XUO>/>}HQ-XV}VHUHQD-NHUULJDQ-PDQKDWWDQ-QHZ-\RUN-FLW\-DSDUWPHQW-WRXU>,>LVBYLGHRBFDUG>/IDOVH,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/8,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/2,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/8,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/9125541,>WLWOH>/>`HOHEULW\-fQVSLUHG eREELHV qR qDNH rS fQ 2020>,>WUXQFDWHGBWLWOHB80>/>`HOHEULW\-fQVSLUHG eREELHV qR qDNH rS fQ 2020>,>WUXQFDWHGBWLWOHB62>/>`HOHEULW\-fQVSLUHG eREELHV qR qDNH rS fQ 2020>,>KHURBVKRUWHUBWLWOH>/>`HOHEULW\-fQVSLUHG eREELHV qR qDNH rS fQ 2020>,>SXEOLVKHG>/1578331033,>H[FHUSWBWUXQFDWHGB155>/>>,>ODEHO>/>iLYLQJ>,>FRQWULEXWRUV>/x:>GLVSOD\BQDPH>/>lOLYLD eDUULVRQ><z,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>4[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9133939.MSJ?FURS=2000%2`1500%2`[0%2`\0><<<,:>W\SH>/>5[6>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9133939.MSJ?FURS=5%3^6><<<,:>W\SH>/>8[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9133939.MSJ?FURS=2000%2`750%2`[0%2`\283><<<z,>PHWD>/:>VROGBFRQWHQWBW\SH>/QXOO<,>XUO>/>}HQ-XV}EHVW-KREELHV-WR-SLFN-XS>,>LVBYLGHRBFDUG>/IDOVH,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/9,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/3,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/9,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/9078894,>WLWOH>/>tK\ eRPH `DUH fV qKH kHZ pHOI-`DUH fQ 2020>,>WUXQFDWHGBWLWOHB80>/>tK\ eRPH `DUH fV qKH kHZ pHOI-`DUH fQ 2020>,>WUXQFDWHGBWLWOHB62>/>tK\ eRPH `DUH fV qKH kHZ pHOI-`DUH fQ 2020>,>KHURBVKRUWHUBWLWOH>/>eRPH `DUH fV qKH kHZ pHOI-`DUH>,>SXEOLVKHG>/1578323652,>H[FHUSWBWUXQFDWHGB155>/>tKHQ ^QQD eDQNV, D 28-\HDU-ROG IRUPHU PRGHO QRZ SXUVXLQJ D GHJUHH LQ SV\FKRORJ\, PRYHG WR cORULGD WR OLYH ZLWK KHU KXVEDQG, VKH IRXQG KHUVHOI OLYLQJ LQ D K>,>ODEHO>/>eRPH>,>FRQWULEXWRUV>/x:>GLVSOD\BQDPH>/>`DLW jXQUR><z,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>4[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9127802.MSJ?FURS=4%3^3><<<,:>W\SH>/>5[6>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9127802.MSJ?FURS=5%3^6><<<,:>W\SH>/>8[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9127819.MSJ?FURS=8%3^3><<<z,>PHWD>/:>VROGBFRQWHQWBW\SH>/QXOO<,>XUO>/>}HQ-XV}KRPH-VHOI-FDUH-WUHQG>,>LVBYLGHRBFDUG>/IDOVH,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/>UHODWHG-_><z,>URZfa>/3,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/3,>GHVNWRS^GmRVLWLRQ>/QXOO,>WDEOHW^GmRVLWLRQ>/>UHODWHG-^>,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/>UHODWHG><,:>W\SH>/>3-VWDQGDUG>,>FDUGV>/x:>FDUGfa>/10,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/1,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/10,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/9133115,>WLWOH>/>tH’YH pHHQ mLFWXUHV lI aU. mKLO’V eRXVH & tH eDYH pRPH nXHVWLRQV>,>WUXQFDWHGBWLWOHB80>/>tH’YH pHHQ mLFWXUHV lI aU. mKLO’V eRXVH & tH eDYH pRPH nXHVWLRQV>,>WUXQFDWHGBWLWOHB62>/>tH’YH pHHQ mLFWXUHV lI aU. mKLO’V eRXVH & tH eDYH ...>,>KHURBVKRUWHUBWLWOH>/>aU. mKLO'V eRXVH fV lQ pDOH ^QG mKRWRV ^UH fQVDQH>,>SXEOLVKHG>/1578079032,>H[FHUSWBWUXQFDWHGB155>/>fI \RX’UH FXULRXV DERXW ZKDW FKDRWLF HYLO ORRNV OLNH LQ WKH IRUP RI, VD\, D SODFH RI UHVLGHQFH, WKHQ ORRN QR IXUWKHU WKDQ WKH LQQHU-ZRUNLQJV RI ODYLVK FH>,>ODEHO>/>iLYLQJ>,>FRQWULEXWRUV>/x:>GLVSOD\BQDPH>/>jHNLWD oLYDV><z,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>4[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9133314.MSJ?FURS=2000%2`1501%2`[0%2`\133><<<,:>W\SH>/>5[6>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9133314.MSJ?FURS=5%3^6><<<,:>W\SH>/>8[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9133314.MSJ?FURS=2000%2`751%2`[0%2`\358><<<z,>PHWD>/:>VROGBFRQWHQWBW\SH>/QXOO<,>XUO>/>}HQ-XV}2020}01}9133115}GU-SKLO-VHOOLQJ-KRXVH-SKRWRV-OLVWLQJ>,>LVBYLGHRBFDUG>/IDOVH,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/11,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/2,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/11,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/8970343,>WLWOH>/>rQLTXH eRPH dLIWV qKDW ^UHQ’W aXVW `ROOHFWRUV>,>WUXQFDWHGBWLWOHB80>/>rQLTXH eRPH dLIWV qKDW ^UHQ’W aXVW `ROOHFWRUV>,>WUXQFDWHGBWLWOHB62>/>rQLTXH eRPH dLIWV qKDW ^UHQ’W aXVW `ROOHFWRUV>,>KHURBVKRUWHUBWLWOH>/>tH cRXQG qKH jRVW rQLTXH eRPH dLIWV>,>SXEOLVKHG>/1577732438,>H[FHUSWBWUXQFDWHGB155>/>>,>ODEHO>/>pKRSSLQJ>,>FRQWULEXWRUV>/x:>GLVSOD\BQDPH>/>bOL]DEHWK _X[WRQ><z,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>4[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}8972639.MSJ?FURS=4%3^3><<<,:>W\SH>/>5[6>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}8972639.MSJ?FURS=5%3^6><<<,:>W\SH>/>8[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}8972639.MSJ?FURS=8%3^3><<<z,>PHWD>/:>VROGBFRQWHQWBW\SH>/QXOO<,>XUO>/>}HQ-XV}KRPH-JLIW-LGHDV>,>LVBYLGHRBFDUG>/IDOVH,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/12,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/3,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/12,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/8716926,>WLWOH>/>tH pQLIIHG lXW qKH _HVW `DQGOHV lQ ^PD]RQ>,>WUXQFDWHGBWLWOHB80>/>tH pQLIIHG lXW qKH _HVW `DQGOHV lQ ^PD]RQ>,>WUXQFDWHGBWLWOHB62>/>tH pQLIIHG lXW qKH _HVW `DQGOHV lQ ^PD]RQ>,>KHURBVKRUWHUBWLWOH>/>tH pQLIIHG lXW qKH _HVW `DQGOHV lQ ^PD]RQ>,>SXEOLVKHG>/1577730604,>H[FHUSWBWUXQFDWHGB155>/>>,>ODEHO>/>pKRSSLQJ>,>FRQWULEXWRUV>/x:>GLVSOD\BQDPH>/>^PDQGD oDQGRQH><,:>GLVSOD\BQDPH>/>bOL]DEHWK _X[WRQ><z,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>4[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}8717268.MSJ?FURS=4%3^3><<<,:>W\SH>/>5[6>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}8717268.MSJ?FURS=5%3^6><<<,:>W\SH>/>8[3>,>DVVHW>/:>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}8717286.MSJ?FURS=8%3^3><<<z,>PHWD>/:>VROGBFRQWHQWBW\SH>/QXOO<,>XUO>/>}HQ-XV}EHVW-DPD]RQ-FDQGOHV>,>LVBYLGHRBFDUG>/IDOVH,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/>UHODWHG-`><z,>URZfa>/4,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/4,>GHVNWRS^GmRVLWLRQ>/>UHODWHG-^>,>WDEOHW^GmRVLWLRQ>/QXOO,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<z,>WLWOH>/>jRUH IURP eRPH>,>KDVBDGBVSRQVRU>/IDOVH,>FKDQQHO`DPSDLJQ_UDQGLQJfPDJH>/QXOO,>FKDQQHOpXEWLWOH>/QXOO,>VKRXOGaLVSOD\jRGXOHqLWOH>/WUXH<,:>W\SH>/>EORJBVHULHV>,>LG>/0,>SDJHBLG>/0,>URZV>/x:>W\SH>/>IOH[-VHULHV>,>FDUGV>/x:>FDUGfa>/13,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/1,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/1,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/441,>QDPH>/>mHW cULHQGO\>,>XUO>/>}HQ-XV}2019}07}238609}SHW-IULHQGO\-HSLVRGH-RQH-SHSSHU>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>5[6>,>ODEHO>/>5/6>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/QXOO,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V3.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}2G8}0,0,2000,2400}[}2231065}LPDJH.SQJ><<<z,>JHQUH>/>bQWHUWDLQPHQW>,>WDJOLQH>/>qKH eLODULRXV DQG eHDUWZDUPLQJ kHZ pHULHV bYHU\ mHW iRYHU jXVW tDWFK!>,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/14,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/2,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/2,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/240,>QDPH>/>o29 cHDWXUHV>,>XUO>/>}HQ-XV}PLOZDUG-IXQHUDO-GLUHFWRUV-NHQWXFN\-PRUWLFLDQ-FDUHHU>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>5[6>,>ODEHO>/>5/6>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/QXOO,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V2.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}671}0,0,2000,2400}[,80}1961225}LPDJH.MSJ><<<z,>JHQUH>/>aRFXPHQWDU\>,>WDJOLQH>/>qKH ODWHVW VWRULHV WR ZDWFK.>,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/15,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/3,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/3,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/152,>QDPH>/>pW\OH lXW qKHUH>,>XUO>/>}HQ-XV}LQGLD-KLMUD>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>5[6>,>ODEHO>/>5/6>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/QXOO,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V1.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}9H9}0,0,2000,2400}[,80}1961229}LPDJH.MSJ><<<z,>JHQUH>/>cDVKLRQ>,>WDJOLQH>/>qKH VW\OH RI VXEFXOWXUH.>,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/16,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/4,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/4,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/318,>QDPH>/>tRUOG tLGH tHG>,>XUO>/>}HQ-XV}SHUVLDQ-LULVK-ZHGGLQJ-WUDGLWLRQV-ZRUOG-ZLGH-ZHG>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>5[6>,>ODEHO>/>5/6>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/QXOO,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V2.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}06H}0,0,2000,2400}[,80}2164712}LPDJH.MSJ><<<z,>JHQUH>/>aRFXPHQWDU\>,>WDJOLQH>/>cLYH ORYH VWRULHV EHKLQG GLYHUVH, PXOWLFXOWXUDO PDUULDJHV.>,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/17,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/5,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/5,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/219,>QDPH>/>eRZ pWXII fV jDGH>,>XUO>/>}HQ-XV}2017}04}147249}ZHHG-FDQG\-FRXJK-GURSV-UHFLSH>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>5[6>,>ODEHO>/>5/6>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/QXOO,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V2.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}5GI}0,0,2000,2400}[,80}1958648}LPDJH.MSJ><<<z,>JHQUH>/>aRFXPHQWDU\>,>WDJOLQH>/>cURP YLEUDWRUV WR OLSVWLFN, OHDUQ KRZ \RXU IDYRULWH SURGXFWV DUH PDGH.>,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/18,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/6,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/6,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/334,>QDPH>/>^QRPDO\>,>XUO>/>}HQ-XV}FRRNLH-ZDQWV-WR-VHH-PRUH-JLUOV-OLNH-KHU-ZUHVWOLQJ-YLGHR>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>5[6>,>ODEHO>/>5/6>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/QXOO,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V2.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}8HF}0,0,2000,2400}[,80}2004741}LPDJH.MSJ><<<z,>JHQUH>/>aRFXPHQWDU\>,>WDJOLQH>/>b[WUDRUGLQDU\, RQH-RI-D-NLQG LQGLYLGXDOV>,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/19,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/7,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/7,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/251,>QDPH>/>pWURQJ lSLQLRQV iRRVHO\ eHOG>,>XUO>/>}HQ-XV}2017}05}156079}ZKDW-LV-PRWKHUKRRG-SHQWDOW\>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>5[6>,>ODEHO>/>5/6>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/QXOO,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V2.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}3G3}0,0,2000,2400}[,80}1958506}LPDJH.MSJ><<<z,>JHQUH>/>mROLWLFV>,>WDJOLQH>/>jDGH E\ DQG IRU VPDUW, RSLQLRQDWHG ZRPHQ.>,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/20,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/8,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/8,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/331,>QDPH>/>pZHHW aLJV>,>XUO>/>}HQ-XV}2018}09}208600}RULRQ-FDUORWR-LQVWDJUDP-ORV-DQJHOHV-DSDUWPHQW-YLGHR>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>5[6>,>ODEHO>/>5/6>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/QXOO,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V2.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}3H5}0,0,2000,2400}[,80}2004743}LPDJH.MSJ><<<z,>JHQUH>/>iLIHVW\OH>,>WDJOLQH>/>fQVLGH WKH KRPHV RI PLOOHQQLDO ZRPHQ — & ZKDW WKH\ SDLG IRU WKHP>,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/21,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/9,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/9,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/208,>QDPH>/>pKDWWHUER[>,>XUO>/>}HQ-XV}JHQGHU-LQHTXDOLW\-ZRPHQ-LQ-ILOP-LQGXVWU\>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>5[6>,>ODEHO>/>5/6>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/QXOO,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V2.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}4G7}0,0,2000,2400}[}2119193}LPDJH.SQJ><<<z,>JHQUH>/>cLOP>,>WDJOLQH>/>tH KHOSHG 12 IHPDOH GLUHFWRUV FODLP WKHLU SRZHU.>,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/22,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/10,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/10,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/395,>QDPH>/>`RQQHFWLQJ qKUHDG>,>XUO>/>}HQ-XV}IRVWHU-SULGH-FURFKHW-FUDIWV-QRQSURILW-QHZ-\RUN-FLW\>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>5[6>,>ODEHO>/>5/6>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/>mKRWR/ `RXUWHV\ RI rQOHDVKHG.>,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V1.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}89E}0,0,2000,2400}[,80}2043296}LPDJH.MSJ><<<z,>JHQUH>/>aRFXPHQWDU\>,>WDJOLQH>/>cHPDOH DUWLVDQV DURXQG WKH ZRUOG>,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/23,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/11,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/11,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/210,>QDPH>/>qU\ iLYLQJ ZLWK iXFLH>,>XUO>/>}HQ-XV}2017}07}165510}OXFLH-ILQN-H[SORUHV-QDWXUDO-UHPHGLHV-KHUEDO-PHGLFLQH>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>5[6>,>ODEHO>/>5/6>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/QXOO,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V1.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}90G}0,0,2000,2400}[,80}1958508}LPDJH.MSJ><<<z,>JHQUH>/>iLIHVW\OH>,>WDJOLQH>/>iLIH H[SHULPHQWV, 5 GD\V DW D WLPH.>,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/QXOO<,:>FDUGfa>/24,>PRGXOHfa>/1,>LQGH[tLWKLQoRZ>/12,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/12,>LVsLGHR`DUG>/IDOVH,>LG>/238,>QDPH>/>_HDXW\ ZLWK jL>,>XUO>/>}HQ-XV}MDSDQHVH-PDQLFXUH-FU\VWDO-QDLO-GHVLJQ>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>5[6>,>ODEHO>/>5/6>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/QXOO,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V2.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}20F}0,0,2000,2400}[,80}1958501}LPDJH.MSJ><<<z,>JHQUH>/>_HDXW\>,>WDJOLQH>/>sLUDO WUHQGV, WULHG DQG WHVWHG.>,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/>UHODWHG-a><z,>URZfa>/5,>LQGH[tLWKLQjRGXOH>/1,>GHVNWRS^GmRVLWLRQ>/>UHODWHG-_>,>WDEOHW^GmRVLWLRQ>/>UHODWHG-_>,>PRELOH^GmRVLWLRQ>/>UHODWHG-^><z,>WLWOH>/>o29 lULJLQDO pHULHV>,>FKDQQHO`DPSDLJQ_UDQGLQJfPDJH>/QXOO,>FKDQQHOpXEWLWOH>/QXOO,>VKRXOGaLVSOD\jRGXOHqLWOH>/WUXH<z,>QDYLJDWLRQ>/x:>LG>/8275361,>GLVSOD\BQDPH>/>afp`lsbo>,>SDWK>/>}>,>ODEHO>/>GLVFRYHU>,>FKLOGUHQ>/x:>LG>/8275365,>GLVSOD\BQDPH>/>pqlofbp colj>,>SDWK>/>}>,>ODEHO>/>pqlofbp colj>,>FKLOGUHQ>/x:>LG>/8275369,>GLVSOD\BQDPH>/>jRQH\ aLDULHV>,>SDWK>/>}HQ-XV}PRQH\-GLDU\>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275370,>GLVSOD\BQDPH>/>eRURVFRSHV>,>SDWK>/>}HQ-XV}KRURVFRSH>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275371,>GLVSOD\BQDPH>/>tRUN & jRQH\>,>SDWK>/>}HQ-XV}ZRUN-DQG-PRQH\>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275372,>GLVSOD\BQDPH>/>_HDXW\>,>SDWK>/>}HQ-XV}EHDXW\>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275373,>GLVSOD\BQDPH>/>pW\OH>,>SDWK>/>}HQ-XV}VW\OH>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275374,>GLVSOD\BQDPH>/>pH[>,>SDWK>/>}HQ-XV}VH[>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275375,>GLVSOD\BQDPH>/>tHOOQHVV>,>SDWK>/>}HQ-XV}KHDOWK>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275376,>GLVSOD\BQDPH>/>bQWHUWDLQPHQW>,>SDWK>/>}HQ-XV}HQWHUWDLQPHQW>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275377,>GLVSOD\BQDPH>/>cRRG & aULQN>,>SDWK>/>}HQ-XV}IRRG-DQG-GULQN>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275378,>GLVSOD\BQDPH>/>kHZV>,>SDWK>/>}HQ-XV}XV-QHZV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<z<z<,:>LG>/8275362,>GLVSOD\BQDPH>/>t^q`e>,>SDWK>/>}YLGHR>,>ODEHO>/>ZDWFK>,>FKLOGUHQ>/x:>LG>/8275367,>GLVSOD\BQDPH>/>lULJLQDO pHULHV>,>SDWK>/>}HQ-XV}YLGHR>,>ODEHO>/>lULJLQDO pHULHV>,>FKLOGUHQ>/x:>LG>/8275366,>GLVSOD\BQDPH>/>mHW cULHQGO\>,>SDWK>/>}HQ-XV}2019}07}238609}SHW-IULHQGO\-HSLVRGH-RQH-SHSSHU>,>ODEHO>/>eLODULRXV DQG eHDUWZDUPLQJ>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275368,>GLVSOD\BQDPH>/>pSLOO fW>,>SDWK>/>}HQ-XV}VLQJHU-NLP-SHWUDV-SXUVH-EHDXW\-SURGXFWV-YLGHR>,>ODEHO>/>tKDW’V LQ \RXU KDQGEDJ?>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275379,>GLVSOD\BQDPH>/>pKDWWHUER[>,>SDWK>/>}HQ-XV}PUPDOFROPVOLVW>,>ODEHO>/>pWRU\WHOOLQJ tLWKRXW _RXQGDULHV>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275380,>GLVSOD\BQDPH>/>pW\OH lXW qKHUH>,>SDWK>/>}HQ-XV}MDSDQHVH-GHFRUD>,>ODEHO>/>qKH pW\OH RI pXEFXOWXUH>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275381,>GLVSOD\BQDPH>/>60 pHFRQG `LWLHV>,>SDWK>/>}HQ-XV}VDQ-PLJXHO-GH-DOOHQGH-WUDYHO-GLDU\>,>ODEHO>/>sDFDWLRQV LQ e\SHU-pSHHG>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275382,>GLVSOD\BQDPH>/>o29 cHDWXUHG aRFV>,>SDWK>/>}HQ-XV}2016}07}116258}GM-WDOD-PRUWDGD-OHEDQRQ>,>ODEHO>/>qKH iDWHVW pWRULHV WR tDWFK>,>FKLOGUHQ>/xz<z<z<,:>LG>/8275363,>GLVSOD\BQDPH>/>pelm>,>SDWK>/>}VKRSSLQJ>,>ODEHO>/>VKRS>,>FKLOGUHQ>/x:>LG>/8275383,>GLVSOD\BQDPH>/>pKRS kRZ>,>SDWK>/>}VKRS>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/x:>LG>/8275384,>GLVSOD\BQDPH>/>`ORWKLQJ>,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}FORWKLQJ-F918>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275385,>GLVSOD\BQDPH>/>pKRHV>,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}VKRHV-F920>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275386,>GLVSOD\BQDPH>/>eDQGEDJV>,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}KDQGEDJV-F921>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275387,>GLVSOD\BQDPH>/>^FFHVVRULHV>,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}DFFHVVRULHV-F922>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275388,>GLVSOD\BQDPH>/>gHZHOU\>,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}MHZHOU\-F923>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275389,>GLVSOD\BQDPH>/>_HDXW\>,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}EHDXW\-F924>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275390,>GLVSOD\BQDPH>/>eRPH & aHFRU>,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}KRPH-DQG-GHFRU-F925>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275391,>GLVSOD\BQDPH>/>pDOH>,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS?RQBVDOH=1>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<z<z<,:>LG>/8275364,>GLVSOD\BQDPH>/>jlob>,>SDWK>/>}>,>ODEHO>/>PRUH>,>FKLOGUHQ>/x:>LG>/8275392,>GLVSOD\BQDPH>/>pW\OH>,>SDWK>/>}HQ-XV}VW\OH>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/x:>LG>/8275393,>GLVSOD\BQDPH>/>cDVKLRQ>,>SDWK>/>}HQ-XV}IDVKLRQ>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275394,>GLVSOD\BQDPH>/>j\fGHQWLW\>,>SDWK>/>}HQ-XV}P\-LGHQWLW\>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275395,>GLVSOD\BQDPH>/>pKRSSLQJ>,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRSSLQJ>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275396,>GLVSOD\BQDPH>/>rQVW\OHG>,>SDWK>/>}HQ-XV}XQVW\OHG>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<z<,:>LG>/8275397,>GLVSOD\BQDPH>/>_HDXW\>,>SDWK>/>}HQ-XV}EHDXW\>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/x:>LG>/8275398,>GLVSOD\BQDPH>/>eDLU>,>SDWK>/>}HQ-XV}KDLU>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275399,>GLVSOD\BQDPH>/>jDNHXS>,>SDWK>/>}HQ-XV}PDNHXS>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275400,>GLVSOD\BQDPH>/>pNLQ `DUH>,>SDWK>/>}HQ-XV}VNLQ-FDUH>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275401,>GLVSOD\BQDPH>/>kDLOV>,>SDWK>/>}HQ-XV}QDLOV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275402,>GLVSOD\BQDPH>/>`HOHEULW\ _HDXW\>,>SDWK>/>}HQ-XV}FHOHE-EHDXW\>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<z<,:>LG>/8275403,>GLVSOD\BQDPH>/>iLIHVW\OH>,>SDWK>/>}HQ-XV}OLIHVW\OH>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/x:>LG>/8275404,>GLVSOD\BQDPH>/>eRPH & aHFRU>,>SDWK>/>}HQ-XV}KRPH>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275405,>GLVSOD\BQDPH>/>iLIH eDFNV>,>SDWK>/>}HQ-XV}PDNH-OLIH-HDVLHU>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275406,>GLVSOD\BQDPH>/>qUDYHO>,>SDWK>/>}HQ-XV}WUDYHO>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275407,>GLVSOD\BQDPH>/>tHGGLQJV>,>SDWK>/>}HQ-XV}ZHGGLQJV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275408,>GLVSOD\BQDPH>/>rQERWKHUHG>,>SDWK>/>}HQ-XV}XQERWKHUHG>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<z<,:>LG>/8275409,>GLVSOD\BQDPH>/>tRUN & jRQH\>,>SDWK>/>}HQ-XV}ZRUN-DQG-PRQH\>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/x:>LG>/8275410,>GLVSOD\BQDPH>/>`DUHHU ^GYLFH>,>SDWK>/>}HQ-XV}FDUHHU-DGYLFH>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275411,>GLVSOD\BQDPH>/>jRQH\ aLDULHV>,>SDWK>/>}HQ-XV}PRQH\-GLDU\>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275412,>GLVSOD\BQDPH>/>mHUVRQDO cLQDQFH>,>SDWK>/>}HQ-XV}KRZ-WR-VDYH-PRQH\>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275413,>GLVSOD\BQDPH>/>qHFK>,>SDWK>/>}HQ-XV}WHFK>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<z<,:>LG>/8275414,>GLVSOD\BQDPH>/>bQWHUWDLQPHQW>,>SDWK>/>}HQ-XV}HQWHUWDLQPHQW>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/x:>LG>/8275415,>GLVSOD\BQDPH>/>_RRN oHFRPPHQGDWLRQV>,>SDWK>/>}HQ-XV}ERRN-UHFRPPHQGDWLRQV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275416,>GLVSOD\BQDPH>/>bQWHUWDLQPHQW kHZV>,>SDWK>/>}HQ-XV}HQWHUWDLQPHQW-QHZV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275417,>GLVSOD\BQDPH>/>jRYLHV>,>SDWK>/>}HQ-XV}PRYLHV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275418,>GLVSOD\BQDPH>/>jXVLF>,>SDWK>/>}HQ-XV}PXVLF>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275419,>GLVSOD\BQDPH>/>mRS `XOWXUH>,>SDWK>/>}HQ-XV}SRS-FXOWXUH>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275420,>GLVSOD\BQDPH>/>o29 sLGHRV>,>SDWK>/>}HQ-XV}EHVW-YLGHRV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275421,>GLVSOD\BQDPH>/>qs pKRZV>,>SDWK>/>}HQ-XV}WY-VKRZV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<z<,:>LG>/8275422,>GLVSOD\BQDPH>/>cRRG & aULQN>,>SDWK>/>}HQ-XV}IRRG-DQG-GULQN>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/x:>LG>/8275423,>GLVSOD\BQDPH>/>`RRNLQJ qLSV>,>SDWK>/>}HQ-XV}FRRNLQJ-WLSV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275424,>GLVSOD\BQDPH>/>bDV\ jHDOV>,>SDWK>/>}HQ-XV}HDV\-PHDOV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275425,>GLVSOD\BQDPH>/>cRRG kHZV>,>SDWK>/>}HQ-XV}IRRG-QHZV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275426,>GLVSOD\BQDPH>/>oHVWDXUDQW dXLGH>,>SDWK>/>}HQ-XV}EHVW-UHVWDXUDQWV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275427,>GLVSOD\BQDPH>/>opsm>,>SDWK>/>}HQ-XV}UVYS>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<z<,:>LG>/8275428,>GLVSOD\BQDPH>/>tHOOQHVV>,>SDWK>/>}HQ-XV}KHDOWK>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/x:>LG>/8275429,>GLVSOD\BQDPH>/>_RG\>,>SDWK>/>}HQ-XV}ERG\>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275430,>GLVSOD\BQDPH>/>cLWQHVV>,>SDWK>/>}HQ-XV}ILWQHVV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275431,>GLVSOD\BQDPH>/>eHDOWK kHZV>,>SDWK>/>}HQ-XV}KHDOWK-QHZV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275432,>GLVSOD\BQDPH>/>jRWKHUVKLS>,>SDWK>/>}HQ-XV}PRWKHUVKLS>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275433,>GLVSOD\BQDPH>/>pH[>,>SDWK>/>}HQ-XV}VH[>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275434,>GLVSOD\BQDPH>/>60 pHFRQGV WR cLW>,>SDWK>/>}IRUHDUP-VLGH-NQHH-WR-HOERZ-SODQN-H[HUFLVH>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275435,>GLVSOD\BQDPH>/>`OHDQ pODWH>,>SDWK>/>}HQ-XV}FOHDQ-VODWH>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<z<,:>LG>/8275436,>GLVSOD\BQDPH>/>kHZV>,>SDWK>/>}HQ-XV}XV-QHZV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/x:>LG>/8275437,>GLVSOD\BQDPH>/>cHDWXUHV>,>SDWK>/>}HQ-XV}IHDWXUHV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275438,>GLVSOD\BQDPH>/>fPPLJUDWLRQ>,>SDWK>/>}HQ-XV}LPPLJUDWLRQ-QHZV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275439,>GLVSOD\BQDPH>/>mROLWLFV>,>SDWK>/>}HQ-XV}SROLWLFV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<,:>LG>/8275440,>GLVSOD\BQDPH>/>oHSURGXFWLYH oLJKWV>,>SDWK>/>}HQ-XV}ZRPHQV-UHSURGXFWLYH-ULJKWV>,>ODEHO>/>>,>FKLOGUHQ>/xz<z<z<z,>SURGXFW>/:>HQWULHV>/x:>FRQWULEXWRUV>/xz<z<,>SURGXFWiLVW>/:>LVpKRSSLQJeRPH>/IDOVH,>LV_UDQGlUoHWDLOHUmDJH>/IDOVH,>LVpKRSSLQJ`ROOHFWLRQmDJHeRPH>/IDOVH,>LVpKRSSLQJpDOHmDJH>/IDOVH,>FDWHJRU\q\SH>/QXOO,>FDWHJRU\fG>/QXOO,>UHVXOW`RXQW>/0,>KHURfPDJH>/QXOO,>ORJRfPDJH>/QXOO,>FDPSDLJQ_UDQGLQJfPDJH>/QXOO,>EUDQG>/:<,>UHWDLOHU>/:<,>GHVFULSWLRQ>/>qRGD\/ `KORH, pXUL\D, DQG ^EE\ VKRZ XV WKHLU FRQYHUWHG WKUHH-EHGURRP DSDUWPHQW LQ `URZQ eHLJKWV.>,>EUHDGFUXPEV>/QXOO,>RSHQHUfPDJHV>/xz,>IHDWXUHG`ROOHFWLRQrUO>/QXOO,>IHDWXUHG`ROOHFWLRQkDPH>/QXOO<,>VHULHV>/:<,>XSkH[W>/:<,>VKRSSLQJkDYLJDWLRQ>/:>FDWHJRULHV>/x:>LG>/>VDOHBSDJH>,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS?RQBVDOH=1>,>LVBDFWLYH>/IDOVH,>QDPH>/>VDOH><z,>VXEFDWHJRULHV>/xz,>FODVVHV>/xz,>FRORUV>/xz,>SDJHqLWOH>/>>,>EUHDGFUXPEV>/QXOO<,>WUHQGLQJfWHPV>/:>VWRULHV>/:>KHDGLQJ>/>qUHQGLQJ pWRULHV>,>SDWK>/QXOO,>YLHZBDOOBKHDGLQJ>/QXOO,>LWHPV>/x:>LG>/9196147,>SDWK>/>}HQ-XV}2020}01}9196147}QLNNLH-WXWRULDOV-WUDQVJHQGHU-ZRPDQ-\RXWXEH-YLGHR>,>XUOBIXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}HQ-XV}2020}01}9196147}QLNNLH-WXWRULDOV-WUDQVJHQGHU-ZRPDQ-\RXWXEH-YLGHR>,>VLWH>/>XV>,>ODEHO>/>`HOHEULW\ _HDXW\>,>GLVSOD\BQDPH>/>kLNNLHqXWRULDOV `RPHV lXW ^V qUDQV fQ ^Q bPRWLRQDO kHZ vRXqXEH sLGHR>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>16[9>,>ODEHO>/>16/9>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/>mKRWR/ bXJHQH dRORJXUVN\}dHWW\ fPDJHV.>,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9196343.MSJ?FURS=2000%2`1126%2`[0%2`\168><<<z<,:>LG>/9193417,>SDWK>/>}HQ-XV}2020}01}9193417}UHIRUPDWLRQ-ZLQWHU-ZHGGLQJ-FROOHFWLRQ-2020>,>XUOBIXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}HQ-XV}2020}01}9193417}UHIRUPDWLRQ-ZLQWHU-ZHGGLQJ-FROOHFWLRQ-2020>,>VLWH>/>XV>,>ODEHO>/>_HVW tHGGLQJ aUHVVHV>,>GLVSOD\BQDPH>/>qKH kHZHVW ^GGLWLRQV WR oHIRUPDWLRQ’V tHGGLQJ iLQH ^UH eHUH, & tH tDQW bYHU\WKLQJ>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>16[9>,>ODEHO>/>16/9>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/>>,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9193576.MSJ?FURS=16%3^9><<<z<,:>LG>/9193088,>SDWK>/>}HQ-XV}EHVW-DPD]RQ-KXPLGLILHU>,>XUOBIXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}HQ-XV}EHVW-DPD]RQ-KXPLGLILHU>,>VLWH>/>XV>,>ODEHO>/>^PD]RQ>,>GLVSOD\BQDPH>/>qKH _HVW eXPLGLILHUV vRX `DQ _X\ lQ ^PD]RQ>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>16[9>,>ODEHO>/>16/9>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/>>,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9195370.MSJ?FURS=16%3^9><<<z<z<,>YLGHRV>/:>KHDGLQJ>/>qUHQGLQJ sLGHRV>,>SDWK>/QXOO,>YLHZBDOOBKHDGLQJ>/QXOO,>LWHPV>/x:>LG>/9152488,>SDWK>/>}HQ-XV}EOXH-EODFN-KDLU-WUDQVIRUPDWLRQ-YLGHR>,>XUOBIXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}HQ-XV}EOXH-EODFN-KDLU-WUDQVIRUPDWLRQ-YLGHR>,>VLWH>/>XV>,>ODEHO>/>eDLU>,>GLVSOD\BQDPH>/>j\ aLYRUFH fQVSLUHG ^ jDMRU jDNHRYHU — & eHUH’V tKDW f iRRN iLNH kRZ>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>16[9>,>ODEHO>/>16/9>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/>>,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}LPDJHV}9159525.MSJ?FURS=16%3^9><<<z<,:>LG>/222665,>SDWK>/>}HQ-XV}2019}01}222665}GU-SLPSOH-SRSSHU-OLSRPD-YLGHRV>,>XUOBIXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}HQ-XV}2019}01}222665}GU-SLPSOH-SRSSHU-OLSRPD-YLGHRV>,>VLWH>/>XV>,>ODEHO>/>pNLQ `DUH>,>GLVSOD\BQDPH>/>qKH 7 _LJJHVW yX003FHP{aU. mLPSOH mRSSHUyX003F}HP{ iLSRPD b[WUDFWLRQV yX003FHP{bYHUyX003F}HP{>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>16[9>,>ODEHO>/>16/9>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/>mKRWR/ oDQG\ eROPHV}^_`}dHWW\ fPDJHV.>,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V3.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}811}0,9,2000,1125}[,80}2135896}LPDJH.MSJ><<<z<,:>LG>/72311,>SDWK>/>}HQ-XV}EDE\-IRRW-SHHO-UHYLHZ>,>XUOBIXOO>/>KWWSV/}}ZZZ.UHILQHU\29.FRP}HQ-XV}EDE\-IRRW-SHHO-UHYLHZ>,>VLWH>/>XV>,>ODEHO>/>_HDXW\>,>GLVSOD\BQDPH>/>_DE\ cRRW fV tHLUG, dURVV, &DPS; qKH _HVW qKLQJ bsbo>,>RSHQHUBLPDJHV>/x:>W\SH>/>16[9>,>ODEHO>/>16/9>,>DVVHW>/:>FUHGLW>/QXOO,>VUF>/:>IXOO>/>KWWSV/}}V1.U29VWDWLF.FRP}ELQ}HQWU\}883}0,638,2000,1125}[}1583903}LPDJH.SQJ><<<z<z<,>VKRSVBFDWHJRULHV>/:>KHDGLQJ>/>cHDWXUHG `ROOHFWLRQV>,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}FROOHFWLRQV>,>YLHZBDOOBKHDGLQJ>/>sLHZ ^OO `ROOHFWLRQV>,>LWHPV>/x:>LG>/2199994,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}EHDXW\-VXSSOHPHQWV-KHDOWK\-KDLU-VNLQ-F2199994>,>ODEHO>/>`ROOHFWLRQ>,>GLVSOD\BQDPH>/>eHDGV rS/ eDLU &DPS; pNLQ _HDXW\ bVVHQWLDOV><,:>LG>/2199682,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}XOWD-EHDXW\-KROLGD\-HVVHQWLDOV-F2199682>,>ODEHO>/>`ROOHFWLRQ>,>GLVSOD\BQDPH>/>eROLGD\ _HDXW\ bVVHQWLDOV><,:>LG>/2198272,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}VKRS-DGYHQW-FDOHQGDUV-2019-F2198272>,>ODEHO>/>`ROOHFWLRQ>,>GLVSOD\BQDPH>/>^GYHQW `DOHQGDUV><,:>LG>/2198270,>SDWK>/>}HQ-XV}VKRS}DPD]RQV-PRVW-ZDQWHG-F2198270>,>ODEHO>/>`ROOHFWLRQ>,>GLVSOD\BQDPH>/>^PD]RQ’V jRVW tDQWHG><z<<,>H[SHULPHQWV>/:<,>FRRNLHV>/:<,>LVmUHYLHZmDJH>/IDOVH,>LVdRRJOH^jmmDJH>/IDOVH,>XL>/:>JXHVVHG_UHDNSRLQW>/>GHVNWRS><< </script> <script id='r29-location-isomorphic-props' type='application/json'> {"protocol":"http:","hostname":"www.refinery29.com"} </script> <script> window.__SENTRY_ADDRESS__ = 'https://550b75c4b603405f929c2c5409a65bc2@sentry.aws.rf29.net/4'; </script> <script src='/assets/runtime.0d00c900b142755853a5.js'></script> <script src='/assets/ads.9a060dea86ecb864fb43.js'></script> <script src='/assets/vendor.ee26bf216cdb9f10993b.js'></script> <script src='/assets/scripts.de93ca298bdf5509cb7a.js'></script> <!-- WORDPRESS --> </body> </html>