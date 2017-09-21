This Instagram Star's Wedding Had A Ceiling Of Flowers

#KarenLilit Флористика дизайн @aram_vardan @aram_sargisovich @vardan_petrosyan Художник декоратор @samokhing Фото @garikgorgyan #букетневесты #оформлениецветов #? #свадебныбукет #?? #? #? #? #? #букетневесты #weddingdecor #декорсвадьбы #? #оформлениересторана #? #moscow #свадебнаяфлористика #оформлениесвадеб #свадебныйдекор #декор #? #russia #цветы#Aram_Vardan
#KarenLilit @karapetyan_lilit_ Флористика дизайн @aram_vardan @aram_sargisovich @vardan_petrosyan Художник декоратор @samokhing Фото @garikgorgyan #букетневесты #оформлениецветов #? #свадебныбукет #?? #? #? #? #? #букетневесты #weddingdecor #декорсвадьбы #? #оформлениересторана #? #moscow #свадебнаяфлористика #оформлениесвадеб #свадебныйдекор #декор #? #russia #цветы#Aram_Vardan
Создавая хештег девичника #N1BrideToBeLilit мы не сомневались, на сколько красива и очаровательна будет невеста в день своей свадьбы. Убедится в этом вы можете➡️ #KarenLilitwedding #karenlilit #дивичник #оформление#оформлениесвадеб#оформленияпраздника #детскийпраздник#декор#декораций#оформлениестола#сладкийстол#тематическийпраздник#фото#decor#bacherlotteparty#bacherlotte #chanel#partydecoration#chaneldecor #chanelparty#chanelpartyideas
Все таки про эту свадьбу будут и в правду говорить очень долго ?Каждый раз листая ленту я просто восхищаюсь этим торжеством ?? Все настолько идеально и красиво было организовано , что просто даже подходящих слов нет для описания... Вы посмотрите как разделяют это счастье наш Президент - Серж Саргсян со своей супругой - Ритой Саргсян ???? Как мне нравится эта женщина , просто нравится и этому нет объяснений ? Хорошо, когда гости вечера вот так искренне и по настоящему делят твою радость и вдохновляются твоим счастьем и радостью твоего дома...?? #KarenLilitWedding Правда , милые ? ?