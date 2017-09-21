Story from Weddings

This Social Media Star's Wedding Was Dripping With Flowers & Had A 15-Foot Cake

Natalie Gontcharova
If a social media star's wedding isn't plastered all over Instagram, did it even happen? No, it did not. So of course, we've been treated to photo after photo of #karenlilitwedding, the hashtag for the nuptials of Armenian couple Karen Karapetyan — the son of Samvel Karapetyan, a real estate mogul and billionaire whose estimated net worth is $4.6 billion — and Instagram star Lilit, who currently has close to 16K followers. It was the ultimate over-the-top affair: flowers dripping from the ceiling, a host of famous guests, performances from Russian pop stars, and the tallest wedding cake we've ever seen.
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The Daily Mail reports that the couple got married this past weekend at the Armenian Apostolic Church in Moscow.
The bride wore a sparkly Zuhair Murad dress. The designer congratulated her in a post.
The reception was held in the Safisa banquet hall, where event designer Aram Lobyan constructed a lush flower ceiling.
Each table featured a floating flower arrangement with a fruit platter at the base. The walls were decked out in a sparkly mosaic and more flowers.
Tabletop details included references to a certain Gabrielle Chanel.

Создавая хештег девичника #N1BrideToBeLilit мы не сомневались, на сколько красива и очаровательна будет невеста в день своей свадьбы. Убедится в этом вы можете➡️ #KarenLilitwedding #karenlilit #дивичник #оформление#оформлениесвадеб#оформленияпраздника #детскийпраздник#декор#декораций#оформлениестола#сладкийстол#тематическийпраздник#фото#decor#bacherlotteparty#bacherlotte #chanel#partydecoration#chaneldecor #chanelparty#chanelpartyideas

A post shared by Агентство праздников "Колибри" (@kolibri_events) on

Armenian president Serzh Sargsyan showed up — casual.

Все таки про эту свадьбу будут и в правду говорить очень долго ?Каждый раз листая ленту я просто восхищаюсь этим торжеством ?? Все настолько идеально и красиво было организовано , что просто даже подходящих слов нет для описания... Вы посмотрите как разделяют это счастье наш Президент - Серж Саргсян со своей супругой - Ритой Саргсян ???? Как мне нравится эта женщина , просто нравится и этому нет объяснений ? Хорошо, когда гости вечера вот так искренне и по настоящему делят твою радость и вдохновляются твоим счастьем и радостью твоего дома...?? #KarenLilitWedding Правда , милые ? ?

A post shared by @hay_astxer on

The 15-foot-tall cake — or is it a tiny palace? — was covered with flowers and crystals.

#KarenLilit #KarenLilitWedding

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