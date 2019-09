DirtyThirty: Was macht ein neues Zuhause mit unserem Heimatgefühl?

Als ich mit der Schule fertig war, kann ich mich erinnern, dass ich gesagt habe, ich ziehe dahin, wo der richtige Studienplatz wartet. Ich binde mich nicht an Menschen, Partner oder Freunde. Heute mit 30 sehe ich das anders. Berlin ist mein Zuhause aber ich habe gemerkt in meinem Herzen und in meinem Kopf ist noch Platz für andere Orte, die ein bisschen zuhause sein dürfen. Auch weil ich nur dann wirklich glücklich bin, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die ich liebe. Wenn also gerade der Partner, also die Person, die wohl die zentrale Rolle im zwischenmenschlichen Leben spielt, nicht am gleichen Ort ist, dann ist Zuhause plötzlich ein bisschen weniger Heimat. Home is where your heart is, heißt es. Und das stimmt ­ – zumindest für mich. Auch wenn ich andere Städte liebe, Düsseldorf ein bisschen auf die nostalgische, melancholische Art, Madrid, weil ich damit so viel Energie, Schönheit und Lebensgefühl verbinde, und Bochum, weil ich mich angefreundet habe mit dem taffen Äußeren, dem privaten, weichen Inneren, das ein bisschen wie eine Dorfgemeinschaft funktioniert; kann ich mir doch aktuell nicht vorstellen, umzuziehen, in eine dieser Städte, die ich mag, aber die nur ein paar Prozent meiner Heimat ausmachen.

Mein Elternhaus wird immer meine Wurzeln darstellen. Meine neuen Zuhause der vergangenen Jahre haben das Heimatgefühl, das mich beschleicht, wenn ich die Türe aufschließe und den kühlen Geruch des Treppenhauses wahrnehme, über das warme Holz der Fensterbänke streiche, die mein Vater mit seinen eigenen Händen geformt hat, oder der Blick aus meinem alten Kinderzimmer in den grünen Garten, in dem mein Großvater mit einer Nagelschere die Ränder vom Rasen schneidet, nie auslöschen. Aber neue Heimathäfen geben Weitblick. Sie helfen zu erkennen, wo man leben will und wo eben nicht. Und was man braucht, damit man sich zuhause fühlt. Heimat ist ein Gefühl, eine Farbe, ein ganz bestimmter Sound, ein Geruch. Man erkennt sie mit allen Sinnen und fühlt sie dann stärker als alles andere. Zuhause. Da wo das Herz ist. #hometownglory