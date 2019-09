Zehn queere Tipps für Toronto

An der Ecke von Alexander und Church Street erinnert in Toronto eine stolze Statue an den Geschäftsmann und Friedensrichter Alexander Wood, der 1793 von Schottland nach Kanada auswanderte. 1810 geriet er ins Zentrum eines "schwulen" Sex-Skandals. Eine Frau wurde damals brutal vergewaltigt – sie sagte aus, sie erkannte ihren Peiniger nicht, habe aber Kratzer an dessen Penis hinterlassen. Als Wood anordnete, dass er die Penisse von Verdächtigen begutachten möchte, machten Gerüchte über seine sexuelle Orientierung die Runde. In der homophoben Zeit zerstörten sie seine Reputation. Als er 1826 20 Hektar Land kaufte, wurde dieses Gebiet von seinen Gegnern "Molly Wood's Bush" genannt – "Molly" war zu dieser Zeit ein Schimpfwort für Schwule. Aus diesem Land wurde später das Village von Toronto – und Wood gilt heute in der Stadt als Vater der Gay Community.