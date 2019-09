Drei Top-Ziele für die schwul-lesbischen Flitterwochen

n Island wird das Queer-Sein gefeiert: Vom 8. bis zum 13. August 2017 findet in Islands Hauptstadt der Reykjavík Pride statt, bei der sowohl internationale Gäste als auch Einheimische ein buntes Fest der Liebe zelebrieren. Musiker, Tänzer und Literaten gestalten ein vielfältiges Programm für Besucher jeder Fasson. Der Rainbow Reykjavík Winter Pride vom 8. bis zum 11. Februar 2018 ist vor allem für Winterliebhaber ein echtes Highlight: Nordlichter, heiße Quellen und isländische Kulinarik verzaubern die Besucher während des dreitägigen Festivals. Organisiert wird das farbenfrohe Fest von Islands erstem LGBTI-Reiseveranstalter Pink Iceland. Einige Bars und Clubs in Reykjavíks Innenstadt veranstalten außerdem über das ganze Jahr hinweg Szene-Events von Varietés bis hin zu schillernden Partys. Bereits seit 2010 gilt in Island gleiches Recht für alle: Die gleichgeschlechtliche Ehe ist nicht nur vor dem Gesetz anerkannt, sondern wird von der isländischen Bevölkerung als selbstverständlicher Bestandteil des sozialen Lebens verstanden. Weitere Informationen zur LGBTI-Community in Reykjavík gibt es unter visitreykjavik.is. Allgemeine Informationen über das Reiseland Island finden sich unter inspiredbyiceland.com. Tel Aviv, Israel: Regenbogenstadt am Mittelmeer