„Martin hat nur mich im Leben“: Warum Patrik einen Junkie bei sich wohnen lässt

Ab und an erzählt Martin, er wolle clean werden. Patrik glaubt ihm das, auch wenn Martin dabei zugedröhnt auf der Couch liegt. Er weiß, dass er mit seiner Drogensucht kämpft. Patriks Umfeld reagiert gespalten auf seinen immer-mal-wieder-Mitbewohner. Einige meinen, dass er Martin einfach rausschmeißen soll. Patrik fragt diese Menschen dann, ob sie ihre besten Freunde in der Not einfach so auf die Straße setzen würden. Ein paar Mal passiert es wirklich, dass Patrik Martin im Streit rausschmeißt. Danach raufen sich die beiden wieder zusammen. An Martin schätzt Patrik besonders seine Menschenkenntnis. Wenn er Stress auf der Arbeit hat, ist Martin die erste Anlaufstelle für seine Sorgen. Dass Patrik Martins Rat in Anspruch nimmt, gibt dem wiederum das Gefühl gebraucht zu werden. Patrik ist der einzige Mensch in Martins Freundeskreis, der noch den Menschen und nicht den Junkie in ihm sieht.