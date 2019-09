Anfang der Woche präsentierte Prada seine erste Resort Kollektion für 2018 in Mailand und seitdem spuken zwei am Unterkopf beginnende Flechtzöpfe durch meinen Kopf. Vergangenen Sommer ging ja nichts ohne möglichst weit oben angesetzte französische Zöpfe. Ob alleine oder als Doppelpack, kein Instagram-Mädchen kam ohne dieses kleine Haar-Kunstwerk auf seinem Kopf aus. Ich brachte zwar die nötige Haarlänge für diesen Trend mit, nicht jedoch das Geschick und Fingerspitzengefühl, weshalb ich das Thema nach einigen gescheiterten Flecht-Unfällen schnell für mich abhakte. Jetzt also die Variante im unschuldigen Bauernlook und mit lockerem Mittelscheitel und ich bin der festen Überzeugung, dass ich diesmal mitspielen kann. Also auf ins Geflecht (Achtung, Wortspiel)! Auf Pinterest haben wir nach den inspirierendsten Pigtail Braids Ausschau gehalten und für euch zusammen getragen. Alles, was ihr hierfür braucht, ist ein Stielkamm, Haarspray zum Fixieren, Salzspray zum Wuscheln und ein wenig Fingerspitzengefühl.