11 Paare enthüllen: Wir sind verheiratet und haben keinen Sex mehr – aus diesen Gründen

Wir hatten sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, als wir zusammenkamen. Ich hatte nur zwei Partner, aber eine der Beziehungen war langfristig. Er hatte in dieser Hinsicht doppelt so viel Erfahrung, aber alle Beziehungen waren sehr kurzfristig. Also wusste ich, was ich an den Beziehungen hatte. Bei ihm war es wohl nicht so.