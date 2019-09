Alle drei Studien zeigten Folgendes: In der Entscheidung, in den betroffenen Situationen Sex zu haben, spielt die Absicht und Bereitschaft beider Partner*innen, den Bedürfnissen des anderen entgegenzukommen, eine wichtige Rolle. Dieses Konzept wird auch „ sexual communal strength “ (also in etwa „sexuelle kommunale Stärke“) genannt. Außerdem wird dadurch die Zufriedenheit beider Partner*innen sowohl auf der sexuellen, als auch auf der Beziehungsebene, beeinflusst. Teilnehmer*innen mit der Absicht, ihre Partner sexuell zu befriedigen, ohne sofort etwas zurück zu erwarten, sorgten sich weniger um die potentiellen „Nachteile“ von Sex, zum Beispiel am nächsten Tag müde zu sein. Stattdessen waren diese „kommunalen“ Personen mehr auf die Vorzüge ihrer Partner*innen fokussiert – zum Beispiel ihnen das Gefühl zu geben, geliebt und begehrt zu sein.