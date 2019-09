Die Wahrheit ist nämlich, dass egal, was romantische Komödien einem erzählen, man sehr selten offen auf Leute zugeht. Oder wie oft spricht man wirklich mal jemanden in einem Café, der Bibliothek oder beim Einkaufen an? Und sogar wenn man der Typ „Ich würde sogar einer Wache des Buckingham Palace seine Telefonnummer abquatschen“ ist, ist es doch sehr wahrscheinlich so, dass man an all den Orten, an denen man verkehrt, dieselbe Art von Mensch anspricht. Damit ist nicht mal zwingend ein „Typ“ Mensch gemeint, den man toll findet. Eher, dass man automatisch in einer Komfortzone datet, die stark von der eigenen sozialen Herkunft bestimmt wird. Diese Komfortzone kann örtlich sein: Während sich die eine am wohlsten in Fußballkneipen fühlt, geht der andere am Wochenende lieber in hippe Clubs. Wiederum andere können sich häufiges Ausgehen gar nicht leisten und hängen deshalb eher in Parks rum oder machen Dinge, die weniger teuer sind. Die Komfortzone kann aber auch Persönlichkeitsmerkmale betreffen: Das Auftreten, die Ausdrucksweise, aber auch ganz oberflächliche Dinge wie Kleidung und Stil können Dinge sein, die wir bewusst oder unbewusst an Menschen toll finden, weil unser sozialer Hintergrund uns so geprägt hat.