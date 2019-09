Wie ein Cyber-Stalker ein junges Mädchen in den Tod trieb

Im Gericht in Amsterdam saß auch Amandas Mutter. "Ich hoffe, dass diese Strafe dabei helfen wird, die Wunden der Opfer zu heilen", sagte sie . Es sei eine "lange Reise für uns alle auf der Suche nach Gerechtigkeit für Amanda". Bald wird sie wohl Gelegenheit bekommen, diese auch in Kanada zu finden. Aydin C. soll ausgeliefert werden. In Kanada soll ihm ein separater Prozess gemacht werden. Für den Tod von Amanda Todd.