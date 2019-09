Das tückische an Liquid Ecstasy ist, dass es farb- und geruchlos ist, in einem Cocktail zum Beispiel schmeckt man keinen Unterschied. Da muss man doch was dagegen tun können – das dachten sich auch drei Schülerinnen aus Florida und entwickelten einen Strohhalm, der sich blau verfärbt, wenn er mit klassischen Betäubungssubstanzen wie Rohyponol, GHB oder Ketamin in Berührung kommt. An beiden Enden sind beim „Smart Straw” spezielle Markierungen, die unmittelbar anzeigen, wenn sie mit Drogen in Berührung kommen.