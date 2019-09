Die Widersspruchlösung für Organspenden ist schon lange überfällig

Unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn möchte nun eine erneute Debatte über die Widerspruchslösung im Bundestag anstoßen – nach all dem Bullshit , den Spahn in der Vergangenheit verzapft hat, stelle ich natürlich die Motivation hinter seinem plötzlichen Aktionismus in Frage, freue mich aber über die Diskussion, die nun in der Gesellschaft angekurbelt wird. Denn die Frage muss lauten: Wie kann es sein, dass in einem so aufgeklärten und so reichen Land derart desaströse Verhältnisse herrschen, wenn es um Organtransplantationen geht?