Heute bin ich 30 und meine Eltern sind 63 und 67. Sie sind immer noch ganz schön cool: Recht modern, sehr liberal und bis zu einem gewissen Maß fit. Meine Mutter fährt auch mit über 60 noch mit dem Rucksack nach Indien oder besucht mich auf Backpackreisen in Asien. Mein Vater ist früher Motorrad gefahren, hat Tennis gespielt, ist mit mir zu Konzerten von Jan Delay gefahren und war in Berlin auch mal mit in abgewrackten Kneipen wie dem Kptn in Friedrichshain oder – aus Mangel an Alternativen unter der Woche – im Muschi Obermaier in Mitte. Im vergangenen Jahr hatte er einen schweren Unfall und ist seitdem leider nicht mehr so fit. Nichts war mehr wie vorher nach diesem rabenschwarzen Tag. Nichts ist mehr wie vorher.

Ich bin in meine Heimat Düsseldorf geflogen um meine Eltern zu unterstützen, vorrangig meine Mutter, denn mein Vater konnte recht wenig außer im Krankenhaus liegen und ab einem gewissen Punkt ziemlich verrückt spielen. Ich habe versucht zu helfen wo es ging, habe mit Ärzten gesprochen, mit Rehas telefoniert, habe meine Mutter gestützt, mich mit meiner jüngeren Schwester um meinen Großvater gekümmert, der ebenfalls im Haus wohnt, und versucht irgendwie da zu sein. Das geht natürlich an die Substanz. Ich habe dann schnell auf Teilzeit umgestellt, weil ich mich ausgelaugt gefühlt habe. Und weil beides auf 100% nicht zu gewährleisten war: Im Job powern, sich sorgen und zuhause mit anpacken, das geht einfach nicht – vor allem nicht, wenn Wohnort der Eltern und eigene Basis rund 570 km auseinanderliegen.