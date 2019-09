Ich will meine Mutter ins Heim geben, mein Vater ist dagegen – Wie gehe ich damit um?

Berit Brockhausen: Irgendwie ist in Ihrer Familie so ziemlich jeder unglücklich, weil jemand anderes nicht glücklich ist oder es vielleicht nicht sein wird. Nicht, dass Sie keinen Grund zu Kummer und Sorge haben. Demenz ist belastend. Das Thema Pflege auch. Wenn die Eltern am Ende ihres Lebens ihr Zuhause aufgeben müssen, ist das traurig. Ich verstehe die Verlockung, sich mit der Schwester zu zoffen. Das fühlt sich gleich viel lebendiger an! Während die anderen Themen einen hilflos machen, kann man sich über die fehlende geschwisterliche Solidarität so richtig schön aufregen und sich im Gefühl sonnen, es besser zu wissen. Hilft aber auch nicht weiter.