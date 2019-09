Wenn der Freund plötzlich bei Whatsapp Schluss macht

Sie saß gerade in der Berufsschule und schrieb mit Mike bei. Doch irgendetwas sei komisch gewesen. "Er schrieb so abgehackt, antwortete kurz und knapp", erzählt die Auszubildende. Deswegen fragte sie ihn, was denn los sei. "Dann schrieb er plötzlich, dass er sich mit seinen Gefühlen nicht mehr im Klaren sei. Ich dachte nur: 'Will er mich jetzt verarschen?'" Doch Mike meinte es tatsächlich ernst.