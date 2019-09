Nachdem die Beziehung vorbei war (was nichts mit Geschlechtskrankheiten zu tun hatte), wollte ich mich auf HSV-2 testen lassen, aber mein Arzt sagte, die Ergebnisse würden nicht eindeutig sein, weil es so lange dauert, bis sich Antikörper bilden. Ich solle besser noch ein paar Monate warten. Ich fing an, mir Sorgen zu machen. Sollte ich meinen neuen Partnern nun verraten, dass ich eventuell Genitalherpes hatte, oder nicht? Nach einer langen Diskussion über ethische Aspekte von Herpes waren sich mein Arzt und ich einig, dass es unnötig sei, meinen künftigen Partnern davon zu erzählen – weil die meisten sexuell aktiven Erwachsenen sowieso ebenfalls Herpes haben. Es wäre so, als würde ich jedem erzählen, dass ich vielleicht Grippe habe, aber keine Symptome. Es handelte sich also um eine bloße Möglichkeit.



Stattdessen holte ich nun alle paar Tage den guten alten Handspiegel heraus und suchte meinen Genitalbereich nach Auffälligkeiten und Unebenheiten ab (Meistens war es einfach nur nett, mich aus einem so direkten Winkel mit mir selbst bekannt zu machen!). Bislang habe ich nichts Verdächtiges bemerkt.



Bevor ich mit jemandem Sex haben konnte, der Genitalherpes hat, musste ich das durchaus reale Risiko einer Ansteckung akzeptieren – und ich musste entscheiden, ob das für mich okay wäre. Wenn wir kein großes Aufheben um Lippenbläschen machen, warum dann der ganze Wirbel, wenn die gleichen Bläschen unterhalb der Gürtellinie auftauchen? Neulich hat mir jemand erzählt, dass er HPV (humane Papillomviren) habe, was aber „nicht so gruselig wie Herpes“ sei. Worauf ich antwortete: „Wenn du bisher mit mehr als fünf Personen Sex gehabt hast, kann es gut sein, dass du schon mal mit Herpes in Kontakt gekommen bist.“



Wenn wir hinter das mit Herpes verbundene Stigma blicken, sehen wir, wie normal das in Wirklichkeit ist. Dann können wir die Scham beseitigen, die Menschen empfinden, die Herpes haben. Wann immer euch Menschen begegnen, die Herpes stigmatisieren, dann schämt euch nicht, sondern klärt sie lieber auf.