Studien zum Alkoholkonsum gibt es ja noch und nöcher. Die einen sagen, Alkohol sei schädlich für einen, die anderen, Alkohol in Maßen sei sogar gesund – so richtig einig ist sich aber keiner. Das häufigste Gerücht, das ich zu diesem Thema höre, ist, dass ein Glas Wein am Abend völlig okay ist, mehr jedoch schon kritisch. Jetzt wird die ganze Alkoholdebatte aber nochmal interessanter, denn ein führender Forscher in dem Gebiet behauptet laut The Independent nun sogar, dass es ungesünder sei, enthaltsam zu leben, als Alkohol zu trinken.