Die Adventszeit kann aus vielen Gründen stressig sein, aber so richtig anstrengend wird es erst, wenn du knapp bei Kasse bist. Vielleicht studierst du noch, bist gerade auf Jobsuche oder musst mit einem Berufseinstiegsgehalt über die Runden kommen. In jedem Fall fehlt dir das nötige Kleingeld, um all deinen Lieben eine Freude zu machen. Und das kann die Weihnachtsstimmung ganz schön drücken.