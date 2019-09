Bastelt dir mittlerweile auch keiner mehr einen mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken gefüllten Adventskalender? Macht nichts! Für diese wunderbare Tradition ist man trotzdem nie zu alt. Die 24 Türchen sind übrigens auch eine prima Möglichkeit, sogar abgenervten Weihnachtsmuffeln die ach-so-festliche Adventszeit zu versüßen.



Neben den Klassikern mit Schokolade, gibt es dieses Jahr auch wieder viele Kosmetiklabels, die uns mit hübsch gestalteten Kalendern durch die Adventszeit führen möchten. Win-win: So haben die Brands die Möglichkeit, uns 24 Mini-Artikel aus ihrer aktuellen Kollektion zu zeigen und wir finden womöglich unser neues Lieblingsprodukt. Und wenn einem mal eins davon nicht so liegt, kann man es direkt in wahrer Wichtelmanier an Freundinnen, Mütter und Kolleginnen weiterreichen.



Wir haben die zauberhaftesten Adventskalender für den diesjährigen Weihnachts-Countdown gesammelt. In diesem Sinne: Have yourself a merry little Christmas...