7 Luxus-Sales, bei denen du das Paket pünktlich zu Weihnachten bekommst

Sale-Shoppen ist im Dezember noch anstrengender als an den anderen 334 Tagen im Jahr. Wer will da nicht das hektische Weihnachtsgeschäft mit drängelnden Menschenmassen und überforderten bis unfreundlichen Verkäufern umgehen? Besonders wenn die überfüllten Geschäfte nicht nur den Preisvergleich, sondern auch die Anprobe erschweren. Einziger Vorteil des Einzelhandels in der besinnlichen Jahreszeit: Man kann die Sachen direkt mitnehmen. Bestellen ist trotzdem die entspanntere Lösung. Außerdem kann niemand so schnell durch die Warenbestände der verschiedenen Geschäfte gehen, wie man mit dem Daumen scrollen kann.