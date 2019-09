7 wasserfeste Mascaras, die selbst bei über 30 Grad nicht verschmieren

Es ist heiß in Deutschland und das bleibt hoffentlich noch eine ganze Weile so. Doch während die Sommerkleider jetzt ganz vorne auf der Kleiderstange hängen und die Füße auch endlich mal wieder ohne Socken an die frische Luft dürfen, bleibt vieles Make-up am Morgen unbenutzt im Badezimmer liegen. Leider verabschiedet sich nämlich gefühlt die Hälfte der Foundation und des Concealers während der Fahrt ins Büro oder Uni sowieso wieder. Wer jedoch nach der Philosophie „Nicht ohne meine Mascara“ lebt, muss im Sommer keinesfalls auf das liebste Beauty-Produkt verzichten – lediglich ein Wechsel zur wasserfesten Variante ist nötig. Heute bietet der Markt glücklicherweise viele Kult-Wimperntuschen in einer Waterproof-Version an, sodass man seinen gewohnten Augenaufschlag rocken kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sich die schwarze Formel nach wenigen Minuten in der Sonne eine Etage tiefer ansiedelt und dann statt der Wimpern die oberen Wangenknochen schmückt.