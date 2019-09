Was 11 Männer unter dem „Inbegriff der Weiblichkeit“ verstehen

Was verstehst du unter dem "Inbegriff von Weiblichkeit"?

Der "Inbegriff von Weiblichkeit" ist für mich eine subtile Ausstrahlung von Stärke und Kraft. Diese äußern sich zum einen in einem gesunden Selbstbewusstsein und in einer festen Erdung und zum anderen in einer warmen, empathischen Haltung ihrer Umwelt gegenüber. In Kombination mit einer besonderen Persönlichkeit und einer klaren Haltung komplettiert sich für mich die Weiblichkeit einer Frau.